Reuniune extraordinara a ministrilor de Externe UE, vineri, pe tema crizei iraniene

AFP relateaza ca aceasta reuniune extraordinara urmeaza sa aiba loc vineri dupa-amiaza, in contextul in care Bruxelles-ul incearca sa calmeze tensiunile dupa asasinarea generalului iranian Qassem Soleimani de catre Statele Unite vineri, intr-un atac aerian la Bagdad.De asemenea, potrivit Associated Press, cancelarul german Angela Merkel se intalneste sambata, la Moscova, cu presedintele rus Vladimir Putin, in contextul amplificarii tensiunilor in Orientul Mijlociu si in alte regiuni.Cei doi lideri urmeaza sa discute "probleme internationale curente" cu privire la Siria, Iran, Irak, Ucraina, dar si despre relatiile germano-ruse, a anuntat un purtator de cuvant al Cancelariei, Steffen Seibert."Rusia este un actor important pe scena mondiala, iar in calitate de membru permanent al Consiliului de Securitate al ONU este indispensabil in solutionarea conflictelor politice", a declarat el. Germania este in prezent membru nepermanent al Consiliului.Germania si Rusia au incercat sa salveze Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, dupa retragerea unilaterala a Statelor Unite din pact in mai 2018.