Rusia avertizeaza America sa nu se amestece in treburile Iranului in timpul protestelor

In plus, Serghei Riabkov acuza Washingtonul ca vrea sa foloseasca aceste tulburari cu scopul de a submina acordul in dosarul nuclear iranian, relateaza The Associated Press."Avertizam Statele Unite sa nu se amestece in afacerile interne ale Iranului", a declarat Riabkov joi, citat de agentia Tass.Washingtonul "este tentat sa foloseasca protestele pentru a ridica noi probleme cu privire la JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, Planul de actiune cuprinzator comun" care limiteaza programul nuclear iranian prin restrictionarea activitatilor de imbogatire a uraniului pe o perioada de zece ani.Vicepresedintele american Mike Pence a declarat miercuri ca Statele Unite vor ca un acord sa dureze mai mult.Pence i-a indemnat pe tinerii iranieni implicati in proteste de strada antiguvernamentale la Teheran sa considere Statele Unite drept un "aliat natural" in cautarea lor a libertatii si democratiei, scrie RFE/RL.In acest interviu acordat postului Vocea Americii (VoA) miercuri, la Casa Alba, vicepresedintele american a subliniat ca "poporul american este alaturi de poporul care iubeste libertatea in Iran si in lume". "Eu cred ca este un moment foarte plin de speranta", a apreciat el."Scopul meu... rugaciunea mea este ca poporul iranian - o populatie tanara, o populatie bine educata - sa inteleaga ca Statele Unite ale Americii, poporul acestei tari sunt aliatii lor naturali. Vrem sa-i vedem realizand un viitor liber si democratic. Vrem sa-i vedem indepartandu-se de un regim care continua sa ameninte lumea".Pence a insistat asupra diferentei intre sustinerea protestatrilor iranieni de catre presedintele Donald Trump si administratia sa si tacerea Casei Albe atunci cand au avut loc proteste antiguvernamentale in Iran in 2009, la inceputul presedintiei lui Barack Obama.El a apreciat ca indemnurile lui Trump la libertate in Iran sunt "foarte coerente cu rolul Americii de campion al libertatii". Insa Statele Unite sunt de asemenea pregatite sa actioneze in vederea sustinerii protestatarilor."Pot sa va asigur ca Statele Unite sunt alaturi de poporul iranian care vrea un viitor mai bun si mai liber", a subliniat el.Pence a insistat ca Washingtonul este pregatit sa actioneze in numele protestatarilor, insa nu a precizat ce ar putea sa faca administratia Trump in acest sens."Sunt extraordinar de multe lucruri pe care Statele Unite si tari din lume le pot face pentru poporul iranian, daca el continua sa-si sustina libertatea, sa lupte pentru schimbare si sa respinga ideologia radicala care le-a invadat tara si continua sa disece lumea mai larg prin exportul terorismului", a spus el.