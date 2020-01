Seful Politiei din Teheran neaga ca s-a tras in protestatari

Ziare.

In inregistrari video postate duminica seara pe retelele de socializare se aud focuri de arma in apropierea protestelor si se vad balti de sange, potrivit Reuters.In respectivele imagini se pot vedea, de asemenea, raniti transportati de alte persoane.In alte imagini apar presupusi membri ai fortelor de securitate care poarta arme asupra lor.Reuters precizeaza ca nu a putut verifica autenticitatea inregistrarilor."La proteste, Politia nu a tras sub nicio forma, deoarece ofiterii Politiei Capitalei au primit ordin sa dea dovada de retinere", a spus Hossein Rahimi, seful Politiei din capitala Iranului.Noi proteste au avut loc duminica in intreg Iranul, pentru a doua zi consecutiv, sporind presiunea asupra conducerii Republicii Islamice dupa ce aceasta a recunoscut ca armata sa a doborat un avion de pasageri al unei linii aeriene ucrainene.