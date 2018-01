Statul Islamic sustine protestele din Iran si cere continuarea manifestatiilor

Ziare.

com

In publicatia saptamanala Al Nabaa, grupul extremist a descris protestele ca fiind o "revolutie impotriva regimului" si o revolta impotriva sistemului actual de guvernare a clericilor.ISIS a insistat ca mesajul trimis de protestatari catre conducatorii Iranului este unul "de o mare importanta" si i-a incurajat sa continue revolta.Pe de alta parte, presedintele american a scris in urma cu cateva zile pe Twitter ca Statele Unite vor oferi ajutor oamenilor care protesteaza pe strazile din Iran. "Mult respect cetatenilor iranieni care incearca sa preia puterea Guvernului corupt. Veti primi o mare sustinere din partea Statelor Unite la momentul potrivit", a mai anuntat Trump.Protestele din Iran au izbucnit in urma cu o saptamana, iar cele mai multe manifestatii au avut loc in orasele Rasht, Kermanshah, Isfahan si Hamadan, unii dintre protestatari fiind retinuti. Nu este clar cine organizeaza si finanteaza protestele, insa multi analisti iranieni sunt de parere ca acestea au fost pornite de oponentii presedintelui Hassan Rouhani.Stat Islamic a revendicat atentatul produs la Teheran in iunie anul trecut, in urma caruia au murit 17 persoane care se aflau la Parlament si la mausoleul fostului lider Ruhollah Khomeini, cel care a condus Revolutia Iraniana din 1979.