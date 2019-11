Sute de documente apartinand serviciilor iraniene de informatii dezvaluie "vasta influenta" a Iranului in Irak

Video on the Iran Cables just published by @theintercept pic.twitter.com/yFo60Hhk2S - jeremy scahill (@jeremyscahill) 18 November 2019

Cotidianul american The New York Times (NYT) si site-ul de investigatie The Intercept scriu luni ca au examinat aproximativ 700 de pagini de rapoarte scrise - majoritatea din 2014 si 2015 - de catre Ministerul iranian al Informatiilor si trimise de catre o sursa anonima a The Intercept.Sursa a precizat ca vrea "".", potrivit NYT.Documentele subliniaza "rolul unic al generalului (Qassem) Soleimani", comandantul Fortei Al-Qods din cadrul Gardienilor revolutiei, armata ideologica a Iramului, insarcinat cu operatiunile externe.Acest general se duce cu regularitate in Irak, unde a prezidat in ultimele saptamani reuniuni la Bagdad si Najaf, in sud, pentru a convinge partidele politice sa-l sustina pe premierul Adel Abdel Mahdi, a carui plecare este ceruta de strada, au declarat surse politice pentru AFP.Continutul documentelor reflecta de asemenea sentimente exprimate de numerosi irakieni care participa la manifestatii fara precedent in Irak, o tara majoritar siita, ca Iranul."Iranul intervine in tara noastra", si-a exprimat indignarea luni o manifestanta in varsta de aproximativ 60 de ani, la Bagdad.Manifestanta si-a exprimat bucuria fata de faptul ca Iranul este de asemenea teatrul unor manifestatii, de vineri, dupa o crestere a pretului benzinei la pompa. "Scanteia care a inceput in Irak a atins Iranul".Irakienii continua sa ia cu asalt strazile in Bagdad si in mai multe alte orase, pentru a cere plecarea liderilor lor, pe care-o denunta drept corupti. Scolile si birourile guvernamentale ramaneau inchise la Kut, Najaf, Diwaniya si Nassiriya, in sudul siit, unde vecinul iranian este foarte denuntat.Iranul si Irakul lui Saddam Hussein, doua tari petroliere, s-au infruntat intr-un razboi din 1980 in 1988.Teheranul a devenit un aliat cu greutate al Irakului, mai ales in ultimii ani, dupa aproape un deceniu de dominatie a Statelor Unite, care au invadat tara in 2003, antrenand caderea regimului lui Saddam Hussein.Iranul intretine relatii stranse cu numerosi politicieni irakieni si a ajutat la formarea puternicilor paramilitari din cadrul Hash al-Shaabi, care au contrinuit la infrangerea gruparii jihadiste Statul Islamic (SI).El este totodata un partener comercial major, care vinde electricitate si gaze naturale Irakului."Cea mai mare prioritate", potrivit NYT, "".Intr-unul dintre documentele divulgate, premierul Adel Abdel Mahdi este prezentat, de altfel, ca avand "o relatie speciala" cu Teheranul, pe cand era ministru al petrolului, in 2014.Biroul premierului a declarat pentru AFP cade facut cu privire la acest scandal.Potrivit NYT si The Intercept, fostii premieri irakieni Haider al-Abadi si Ibrahim al-Jaafari, dar si fostul presedinte al parlamentului Salim al-Jabouri au avut contacte cu serviciile secrete iraniene.Tot potrivit NYT, Teheranul a putut sa aiba un acces mai mare la institutii irakiene dupa retragerea trupelor americane din Irak in 2011, o retragere care i-a lasat "fara loc de munca" pe informatorii irakieni ai Agentiei Centrale americane de Informatii (CIA).Acesti informatori s-au indreptat atunci catre Iran, oferind informatii despre operatiuni CIA in Irak, in schimbul unor sume de bani, potrivit aceleiasi surse.NYT si The Intercept prezinta o intalnire, in 2014, dintre un ofiter din cadrul serviciilor irakiene de informatii si un omolog iranian, in orasul irakian Kerbala.Oficialul irakian a declarat ca seful sau, generalul Hatem al-Makssoussi, i-a cerut sa transmita urmatorul mesaj Iranului: "".