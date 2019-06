Sute de restaurante si cafenele au fost inchise in Teheran pentru incalcarea "principiilor islamice"

Ziare.

De asemenea, 11 oameni au fost arestati, in urma unor operatiuni desfasurate pe parcursul a 10 zile, anunta presa locala, citata de The Guardian Printre motivele invocate de autoritatile iraniene pentru aceasta actiune in forta se numara "publicitatea neconventionala in spatiul cibernetic, difuzarea de muzica ilegala si depravarea", relateaza agentia de presa Fars."Asigurarea respectarii principiilor islamice este una dintre principalele misiuni si responsabilitati ale politiei", a declarat seful politiei din Teheran.Cetatenii sunt indemnati sa raporteze, la un numar de telefon special, cazurile de "comportament imoral", cum ar fi ridicarea hijab-ului in masina, organizarea de petreceri mixte sau postarea de "continut imoral" pe Instagram.In 2012, guvernul iranian a ordonat ca toate cafenelele sa instaleze camere de securitate pentru monitorizarea comportamentului clientilor, insa nu toti patronii s-au conformat."Desi ne doare si desi ne vor lipsi foarte mult prietenii nostri si cei care au fost alaturi de noi in ultimii patru ani, ne consoleaza gandul ca cel putin nu am lasat ochii de sticla ai Big Brother sa ne urmareasca si sa ne inregistreze fiecare pas, minut si amintire din zori pana-n seara", a scris pe Facebook la acea vreme proprietarul popularei cafenele Cafe Prague din Teheran.C.S.