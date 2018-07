Televiziunea de stat: 25 de raniti in urma unei serii de cutremure in sudul si vestul Iranului

Ziare.

Doua cutremure au lovit o regiune izolata, in apropierea orasului Lar, din provincia Hormozgan, la putin timp dupa ora 05.00 GMT, cel mai puternic avand magnitudinea 5,4, potrivit Institutului american de geofizica (US Geological Survey, USGS).Un alt cutremur, cu magnitudinea 5,9, a zguduit o parte rurala a provinciei vestice Kermanshah la ora 10.07GMT.Douazeci si cinci de persoane au fost ranite, iar in unele sate au fost raportate pagube materiale, a indicat televiziunea de stat, fara a oferi alte detalii.Potrivit unui jurnalist AFP, cutremurul din Kermanshah a fost "puternic resimtit" la granita cu Irakul, in provincia Sulaymaniyah.In noiembrie 2017, un cutremur cu magnitudinea 7,3 s-a soldat cu 620 de morti si peste 12.000 raniti in provincia Kermanshah, dar si cu opt morti in Irak.