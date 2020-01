Tensiuni in crestere in Iran: Pentagonul trimite mii de trupe in Orientul Mijlociu, Trump il numeste pe Soleimani teroristul numarul unu al lumii

Trump sustine ca nu vrea o schimbare de regim la Teheran si il numeste pe Soleimani teroristul numarul unu al lumii

Un inalt oficial al SUA, vorbind in conditii de anonimat, a declarat ca sunt de asemenea cantarite detasari suplimentare de trupe din SUA, inclusiv trimiterea de elemente ale Brigazii Aeriene 173 din Europa pentru activitati precum protectia ambasadei sale din Liban.Iranul a promis razbunare dupa ce in urma unui atac aerian american in Bagdad a fost ucis vineri Qassem Soleimani, cel mai de seama comandant militar al Teheranului si arhitectul influentei iraniene in crestere in Orientul Mijlociu.Atacul de peste noapte, autorizat de presedintele Donald Trump, a reprezentat o escaladare dramatica intr-un "razboi din umbra" in Orientul Mijlociu intre Iran si Statele Unite si aliatii sai, in principal Israel si Arabia Saudita.Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca nu doreste o "schimbare de regim" la Teheran dupa eliminarea generalului iranian Qasem Soleimani pe care l-a descris ca "teroristul numarul unu" din lume, noteaza AFP, citata de Agerpres.Afirmand ca a actionat pentru "a opri" un razboi, nu pentru a incepe altul, Donald Trump a afirmat ca generalul Qasem Soleimani pregatea atacuri "iminente" contra diplomatilor si militarilor americani."Soleimani a facut din moartea oamenilor nevinovati o pasiune respingatoare", a declarat el inainte de a lansa un avertisment "teroristilor" care ataca americani."Va vom gasi. Va vom elimina. Ii aparam intotdeauna pe diplomatii, soldatii nostri, pe toti americanii si pe aliatii nostri", a mai spus presedintele american, aflat in vacanta la clubul sau Mar-a-Lago din Florida.