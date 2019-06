Tensiuni in crestere in zona Golfului Persic: Apeluri la calm, dupa ce Trump a acuzat Iranul de atacurile asupra a doua petroliere

Sabotaj diplomatic"

Doua petroliere - unul norvegian, iar celalalt japonez - au fost joi tinta unor atacuri de origine nedeterminata, in timp ce navigau in apropierea Stramtorii Ormuz, o ruta maritima strategica la nivel mondial.Aceste atacuri au loc la o luna dupa sabotarea a patru nave - trei petroliere - in largul Emiratelor Arabe Unite (EAU) . Washingtonul a aratat la acea vreme cu degetul spre Teheran, care a dezmintit."Vedem vaporul, cu o mina care nu a explodat si asta e un semn" al Iranului, a dat asigurari vineri presedintele american la Fox News, bazandu-se pe o inregistrare video publicata de Pentagon.Inregistrarea video pare sa arate acostarea unuia dintre petroliere de catre o vedeta rapida a Gardienilor Revolutiei, armata ideologica a regimului iranian, care retrage o "mina-ventuza neexplodata" de pe coca petrolierului.Gardienii "nu voiau sa lase probe in urma lor", a apreciat Trump.Moscova, aliata Iranului, a condamnat "dur" atacurile si a cerut Washingtonului "sa nu traga concluzii pripite", in contextul in care mai multi analisti au apreciat ca imaginile video nu sunt concludente.ONU a cerut o ancheta independenta in vederea gasirii autorilor atacului.China a indemnat "la dialog", iar Irakul, un apropiat atat al Teheranului, cat si al Washingtonului, a indemnat la calm. Liga Araba a avertizat asupra unei posibile "confruntari care sa nu lase pe nimeni in siguranta".Aliatii Statelor Unite in regiune au condamnat, de asemenea, atacurile. Arabia Saudita si-a exprimat "marea ingrijorare", iar EAU au denuntat o "periculoasa escaladare".Londra, alt inamic istoric al Republicii islamice, a apreciat, la randul sau, ca Iranul este "aproape sigur" responsabil de atacul care a avut loc in largul coastelor sale.Iranul a dezmintit orice implicare si a catalogat acuzatiile americane "fara fundament".Postul in engleza al televiziunii de stat iraniene Press TV a subliniat ca Gardienii Revolutiei sunt "forta cea mai apropiata de locul incidentului" si ca Iranul "a fost primul care s-a dus la fata locului pentru a salva echipajele".Seful diplomatiei iraniene Mohammad Javad Zarif a acuzat Statele Unite pe Twitter "de sabotaj diplomatic si ascunderea #TerorismuluiEconomic impotriva Iranului".Iar presedintele iranian Hassan Rohani, aflat in vizita in Kirgizstan, a acuzat Washingtonul ca "reprezinta o grava amenintare la adresa stabilitatii in regiune si in lume, incalcand toate regulile internationale".Tensiunile sunt puternice intre Iran si administratia Trump, care a iesit in urma cu un an din Acordul de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian si a reimpus sanctiuni economice si diplomatice Teheranului. Statele Unite au trimis la inceputul lui mai intariri militare in Orientul Mijlociu, acuzand Iranul ca pregateste atacuri "iminente" contra intereselor americane.Washingtonul acuza Teheranul ca incearca sa perturbe aprovizionarea pietei mondiale blocand Stramtoarea Ormuz, prin care tranziteaza 30% din petrolul transportat pe cale maritima, o amenintare deja evocata in trecut de catre Iran.Iranienii "nu vor inchide (stramtoarea) . Ea nu va fi inchisa si ei o stiu. Li s-a spus asta in termenii cei mai clari", a dat asigurari vineri Trump.Insa transportatorii maritimi sunt ingrijorati. "Daca aceste ape devin periculoase, aprovizionarea intregii lumi occidentale ar putea sa fie amenintata", a declarat Paolo d'Amico, presedintele Intertanko, o asociatie de petroliere din care fac parte cei doi proprietari ai navelor vizate joi.Trei explozii au zguduit petrolierul "Front Altair" - care transporta benzina grea (nafta) - un produs petrolier, provocad un incendiu pana la urma controlat.Cei 23 de membri ai petrolierului au fost salvati de Marina iraniana si transportati in portul iranian Bandar Abbas, dupa care au fost repatriati, potrivit Frontline, compania care detine nava.Kokuka Courageous, o nava de transport de metan, a fost vizata de tiruri, iar incarcatura sa era intacta, potrivit operatorului sau japonez Kokuka Sangyo.Nava si cei 21 de membri ai echipajului au fost salvati de Marina americana (US Navy) si escortati catre portul Khor Fakkan in EAU.Potrivit proprietarului, echipajul a vazut un "obiect zburator" vizand petrolierul. "Apoi a avut loc o explozie".Secretarul american al Apararii Patrick Shanahan a indemnat la "un consens international in vederea rezolvarii acestei probleme internationale".El nu a exclus insa posibilitatea suplimentarii prezentei militare americane in regiune, dupa anuntarea, luna trecuta, a trimiterii a inca 1.500 de militari si a unor avioane de lupta si de recunoastere in Orientul Mijlociu.Un semn al atmosferei incinse este si cursul petrolului a inchis in crestere vineri. La Londra, barilul Brent de la Marea Nordului cu livrarea in august s-a apreciat cu 70 de centi, la 62,01 dolari. La New York, barilul WTI contractat in iulie s-a scumpit cu 23 de centi, la 52,51 de dolari."Cursurile au urcat odata cu apropierea unui weekend in care relatiile intre Iran si Statele Unite se pot acutiza", a subliniat Andy Lipow de la cabinetul Lipow Oil Associates.