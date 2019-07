Tensiuni in Golf: Marina americana ar fi doborat o a doua drona iraniana

Ziare.

Astfel, SUA considera ca au doborat o a doua drona iraniana la 18 iulie in stramtoarea Ormuz, asa cum a declarat comandantului fortelor americane in Orientul Mijlociu."Ca intotdeauna a fost o situatie tactica complexa.Noi credem ca doua drone au fost tintite cu succes", a afirmat generalul Kenneth McKenzie intr-un interviu acordat din Siria pentru canalul CBS."Suntem siguri ca am distrus o drona, este posibil sa o fi distrus si pe o a doua", a precizat el. Presedintele american Donald Trump a anuntat joia trecuta ca o nava americana, USS Boxer, a distrus deasupra stramtorii Ormuz o drona iraniana care se apropiase periculos de mult de vasul SUA, fapt dezmintit de Teheran, care a calificat acest anunt drept "amenintari delirante si fara fundament".Donald Trump a respins negarile iraniene, dar Pentagonul nu a difuzat nicio fotografie cu acest incident.Regiune strategica pentru aprovizionarea mondiala cu petrol, Golful traverseaza o noua perioada de turbulente.Acestea sunt legate de exacerbarea tensiunilor intre Teheran si Washington dupa retragerea unilaterala a SUA in mai 2018 din acordul international asupra programului nuclear iranian incheiat la Viena in 2015.Din luna mai, actele de sabotaj si atacurile asupra navelor in Golf - actiuni imputate de SUA Teheranului, care dezminte - precum si distrugerea dronelor au sporit tensiunile.