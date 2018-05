Tensiuni internationale pe marginea acordului nuclear cu Iranul: Netanyahu a aprins scanteia, cu cateva zile inainte de termenul - limita dat de Trump

SUA - reactie vehementa, urmata de erata

UE crede ca respectarea de catre Iran a acordului nu este pusa sub semnul intrebarii

AIEA refuza sa comenteze acuzatiile lui Netanyahu cu privire la Iran

Prin acordul din 2015, Iranul a obtinut o ridicare treptata a sanctiunilor internationale ce i-au fost impuse - care-i vizeaza sistemul economic si financiar, in schimbul unei reduceri a programului sau nuclear controversat.Trump ameninta de luni de zile cu iesirea Statelor Unite din acest acord pe care-l considera prost, iar sustinatorii acordului - mai ales Uniunea Europeana (UE) - se tem ca el va trece la fapte pe 12 mai, data pana la care le-a dat ultimatum europenilor sa obtina concesii iraniene.Comunitatea internationala asteapta decizia presedintelui american, in conditiile in care Donald Trump l-a catalogat, de multe ori, drept "oribil pentru Statele Unite".Netanyahu a sporit luni seara presiunea asupra Statelor Unite sa se retraga din Acordul de la Viena, prezentand ceea ce a catalogat drept probe cu privire la un program nuclear secret iranian de inarmare. Premierul israelian a prezentat zeci de mii de documente obtinute de catre serviciile de informatii israeliene si a sustinut ca acestea constituie dovezi "concludente" ca Iranul a urmarit sa-si dezvolte in secret programul nuclear.In replica, regimul de la Teheran a precizat, luni, ca afirmatiile premierului israelian Benjamin Netanyahu cu privire la existenta unui program nuclear secret iranian sunt acuzatii nefondate, informeaza Reuters si France 24, citate de Mediafax."Cat de convenabil. Sincronizarea perfecta: baiatul asta face pseudo-dezvaluiri cu cateva zile inainte de 12 mai", a afirmat Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, facand referire la data la care presedintele SUA, Donald Trump, urmeaza sa ia o decizie in privinta acordului nuclear semnat cu Iranul."Remarcile lui nu sunt noi, ci sunt pline de acuzatii nefondate si propaganda impotriva Iranului", a relatat presa de stat de la Teheran.Replica SUA a venit atat de la Mike Pompeo, secretarul de stat al SUA, cat si de la presedintele Donald Trump. Ulterior, Casa Alba a revenit cu o erata.Mike Pompeo a declarat, marti, ca documentele prezentate de Israel arata ca Iranul a mintit in privinta acordului nuclear, adaugand ca Teheranul a cautat sa-si dezvolte programul nuclear, relateaza Dpa International, citata de Mediafax."Timp de mai multi ani, regimul iranian a insistat ca programul sau nuclear este pasnic. Documentele obtinute de Israel din interiorul Iranului arata, fara niciun fel de dubiu, ca regimul iranian a ascuns adevarul. Asta inseamna ca acordul nuclear nu a fost construit pe baza bunei credinte si a transparentei, ci pe minciunile Iranului", a subliniat Pompeo.Secretarul de Stat al SUA a precizat ca este de parere ca documentele prezentate de premierul israelian Benjamin Netanyahu sunt autentice, adaugand ca acestea arata ca Iranul a avut un program nuclear secret timp de multi ani."Iranul a cautat sa-si dezvolte armele nucleare si sistemele de transportare. Iranul a ascuns lumii acest lucru. Iranul a mintit si continua sa minta. Sub nicio circumstanta, Iranul nu va dezvolta si nu va avea arme nucleare", a adaugat Pompeo.De asemenea, presedintele american Donald Trump a denuntat din nou "oribilul" acord in dosarul nuclear iranian, relateaza AFP."In sapte ani, acest acord va expira, iar Iranul va putea sa dezvolte arme nucleare.Este un acord care nu a fost aprobat de multa lume si este un acord oribil pentru Statele Unite", a declarat Trump la o conferinta comuna cu presedintele nigerian Muhammadu Buhari.Intrebat despre declaratiile premierului israelian Benjamin Netanyahu, Trump nu s-a exprimat ferm, multumindu-se sa spuna ca "ceea ce a facut Israelul astazi este un lucru bun".La scurt timp, Casa Alba a apreciat intr-un comunicat ca "aceste fapte sunt in acord cu ceea ce Statele Unite stiu de mult timp: Iranul are un program solid de arme nucleare clandestin pe care a incercat, in zadarnic, sa-l ascunda lumii si propriului popor".Ulterior, Casa Alba a revenit cu corectii la comunicatul de presa. Daca initial a afirmat ca "Iranul are un program solid si clandestin de arme nucleare", in el de-al doilea comunicat verbul a avea este folosit la trecut: "Iranulun program solid si clandestin de arme nucleare".De cealalta parte, sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, a afirmat ca acuzatiile de luni ale premierului israelian Benjamin Netanyahu referitoare la Iran nu pun sub semnul intrebarii respectarea de catre Teheran a acordului din 2015 privind programul nuclear, transmite marti AFP, citata de Agerpres.''Trebuie sa evaluam detaliile declaratiei prim-ministrului'', a afirmat Federica Mogherini luni seara, dupa ce premierul Netanyahu a declarat ca Israelul dispune de noi ''probe concludente'' despre ''un plan secret'' pe care Iranul l-ar putea activa in orice moment pentru a se dota cu bomba atomica.Sefa diplomatiei UE a subliniat, de asemenea, importanta obtinerii unei evaluari a acestor afirmatii de catre Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), care ''este singura organizatie impartiala si internationala insarcinata sa supravegheze angajamentele nucleare ale Iranului''.Dar, ''ceea ce am vazut in primele rapoarte este ca premierul Netanyahu nu a pus la indoiala respectarea de catre Iran a angajamentelor din JCPOA'', acronimul acordului din 2015 intre Iran si marile puteri, a mentionat dna Mogherini.''Nu am vazut argumente din partea premierului Netanyahu deocamdata privind o nerespectare, adica o incalcare de catre Iran a angajamentelor sale nucleare'', a insistat ea.Acordul nuclear din 2015 ''nu este bazat pe ipoteze de buna-credinta sau de incredere'', ci pe ''angajamente concrete, mecanisme de verificare si un control foarte strict al faptelor, efectuat de AIEA'', agentie ale carei rapoarte arata ca ''Iranul s-a conformat pe deplin angajamentelor sale'', a subliniat Federica Mogherini.Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA) a refuzat marti sa comenteze acuzatiile premierului israelian Benjamin Netanyahu potrivit carora Iranul a incalcat acordul istoric in dosarul nuclear pe care l-a incheiat in 2015 la Viena cu marile puteri, relateaza Reuters."In conformitate cu practica sa standard, AIEA evalueaza toate informatiile pertinente cu privire la garantii de care dispune", a declarat un purtator de cuvant al AIEA."Insa nu este practica AIEA sa discute public probleme legate de asemenea informatii", a adaugat el.