Trudeau a cerut Iranului sa trimita in Franta cutiile negre ale avionului doborat

"Doar cateva tari, cum este Franta, dispun de laboratoare capabile sa faca acest lucru", a declarat Trudeau in cadrul unei conferinte de presa, transmite AFP."Ar fi locul potrivit pentru a trimite aceste cutii negre si a obtine informatiile corecte in mod rapid si incurajam autoritatile iraniene sa accepte acest lucru", a adaugat Trudeau.Din cele 176 de persoane aflate la bordul avionului, toate ucise in aceasta catastrofa, 57 erau cetateni canadieni.Justin Trudeau a mentionat vineri ca guvernul sau va acorda 25.000 de dolari canadieni (19.100 dolari americani) familiilor fiecarui cetatean sau rezident permanent canadian mort in tragedie, a notat dpa. Avionul a fost lovit de o racheta pe 8 ianuarie , la scurt timp dupa ce a parasit un aeroport din Teheran cu destinatia Kiev. Iranul a recunoscut ca a doborat din greseala avionul Ukraine International Airlines, dupa ce a negat initial ca a avut un rol in incident. Toate cele 176 de persoane aflate la bord, inclusiv 57 de canadieni, au fost ucise. Majoritatea pasagerilor erau iranieni sau cu dubla cetatenie , multi dintre ei erau studenti care se intorceau la studii in strainatate sau familii care se duceau spre casa dupa ce isi viiztasera rudele in Iran. Multe dintre victime erau academicieni, cercetatori si studenti la 19 universitati canadiene.