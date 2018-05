Trump ameninta Iranul cu consecinte foarte grave daca relanseaza programul nuclear

Ziare.

"Sfatuiesc Iranul sa nu-si relanseze programul nuclear. Ii sfatuiesc foarte puternic sa nu o faca", a declarat Trump pentru presa la Casa Alba, inaintea unei reuniuni a Cabinetului."Daca o fac, vor exista consecinte foarte grave, OK?", a adaugat el raspunzand unei intrebari pe acest subiect. Donald Trump a anuntat marti retragerea Statelor Unite din acordul semnat la Viena in 2015 intre Iran si marile puteri , dupa mai bine de doi ani de negocieri internationale.Trump a argumentat ca el lansase de mult timp avertismente in legatura cu Acordul nuclear iranian, pe care l-a catalogat drept "defectuos".Liderul de la Casa Alba sustine ca Iranul incearca sa fabrice arme atomice, oferind asigurari ca Statele Unite nu vor permite acest lucru."Nicio actiune a regimului nu a fost mai periculoasa decat cursa sa a inarmarii nucleare si a mijloacelor de a le lansa. Dupa consultari cu aliatii, imi este clar ca acest Acord nu poate impiedica activitatile atomice iraniene. Anunt astazi retragerea Statelor Unite din Acordul nuclear iranian.Decizia de astazi transmite un mesaj esential: Statele Unite nu mai lanseaza amenintari fara continut. Cand fac promisiuni, le respect. Retragerea din acest Acord va face America mult mai sigura", a afirmat Donald Trump.El a anuntat, de asemenea, reintroducerea unor sanctiuni impuse Republicii islamice care au fost ridicate in schimbul angajamentului Iranului de a nu se dota cu arma nucleara.In reactie, presedintele iranian Hassan Rohani, unii dintre artizanii acordului, le-a oferit celorlalte parti - Franta, China, Germania, Marea Britanie si Rusia - o scurta fereastra de negocieri in vederea salvarii acestui pact, amenintand totodata cu o reluare de catre Teheran a imbogatirii uraniului.