Trump, dupa atacul din Irak: Cat sunt eu presedinte, Iranului nu i se va permite sa obtina arme nucleare! (Video)

LIVE TEXT

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched.



We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression. - Javad Zarif (@JZarif) January 8, 2020

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Ziare.

com

Garda Revolutionara a anuntat ca este doar inceputul si ca daca americanii vor raspunde au in vizor alte 100 de tinte, amenintand direct SUA, Israelul si Dubaiul.Iranienii sustin ca nicio racheta nu le-a fost interceptata si ca au ucis "80 de teroristi americani" in atacurile de la bazele militare din Irak. In schimb, oficialii americani spun ca soldatii au fost avertizati cu suficient timp inainte si au reusit sa se puna la adapost, astfel ca nu au fost victime. Si presedintele Donald Trump a scris pe Twitter ca "totul e bine".Potrivit declaratiilor oficialilor irakieni, dar si a unor surse din armata americana, nu au existat raniti pentru ca Iranul a avertizat Bagdadul, pentru a-si pune soldatii la adapost. Irakienii au avertizat la randul lor americanii.Foarte multe tari au cerut incetarea agresiunilor, solicitand rezolvarea conflictului pe cale diplomatica si au luat masuri pentru protejarea cetatenilor lor din regiune. Iranul sustine insa ca bombardamentul a fost in "legitima aparare", pentru uciderea generalului Soleimani si ca a "aratat intregii lumi ca noi nu vrem razboi".Intr-o declaratie de presa pe acest subiect, Donald Trump a spus, intre altele, ca, atat timp cat el va fi presedintele Statelor Unite, Iranului nu i se va permite sa obtina arme nucleare.- Influentul cleric siit irakian Moqtada al-Sadr a declarat ca criza traversata de Irak a luat sfarsit in urma retoricii de dezescaladare atat din partea Iranului, cat si a Statelor Unite, si le-a cerut militiilor sa nu intreprinda atacuri, transmite Reuters.Intr-un comunicat, clericul siit a afirmat ca un nou guvern irakian puternic, capabil sa apere suveranitatea si independenta tarii, ar trebui sa fie format in urmatoarele 15 zile, dupa care sa convoace alegeri anticipate.- Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a declarat miercuri ca isi va continua "angajamentul activ cu actorii relevanti" in eforturile de a reduce tensiunile dintre SUA si Iran dupa atacul cu rachete."Este datoria noastra comuna sa facem toate eforturile pentru a evita un razboi in Golf pe care lumea nu si-l poate permite", a precizat Guterres intr-un comunicat, citat de Agerpres.- Presedintele Donald Trump si-a inceput declaratia cu aproximativ jumatate de ora mai tarziu decat a anuntat Casa Alba.Liderul american a spus ca atat timp cat el este presedintele SUA Iranul nu va avea arme nucleare si a reiterat ca niciun soldat american nu a fost ranit in atacul din Irak."Iranului nu i se va permite sa obtina arme nucleare cat sunt presedinte. Poporul american ar trebui sa fie recunoscator. Niciun american nu a avut de suferit in atacul de noaptea trecuta, nu am pierdut niciun om, toti soldatii nostri sunt in siguranta si pagubele au fost minime in bazele noastre militare", a declarat Donald Trump miercuri, aceasta fiind o prima reactie graita la atacul Iranului.Liderul american a subliniat ca "maretele forte americane sunt pregatite", dar totusi "se pare ca Iranul da inapoi"."Maretele forte americane sunt pregatite. Se pare ca Iranul da inapoi. E un lucru bun pentru intreaga lume. Nu s-a pierdut nicio viata, datorita masurilor de precautie luate de noi. Vreau sa salut curajul militarilor americani care lupta din 1979 impotriva Iranului. Statele care pana acum au tolerat Iranul trebuie sa stie ca zilele acelea au trecut.Iranul este principalul finantator al terorismului. Nu vom mai permite niciodata sa se intample asta. Am actionat decisiv pentru a elimia un terorist care punea in pericol vietile americanilor. Armata SUA l-a eliminat pe Qasem Soleimani, care este responsabil in mod personal pentru unele dintre cele mai mari atrocitati", a mai spus, printre altele, Trump.Trump a mai adaugat despre Soleimani:"Antrena armatele teroriste, inclusiv Hezbollah, pentru a lansa atacuri teroriste asupra unor obiective civile. A alimentat conflicte civile in toata regiunea. A ranit si a ucis mii de militari americani, inclusiv prin instalarea minelor artizanale care mutileaza si distrug victimele.In ultimele zile, pregatea noi atacuri asupra unor tinte americane, dar l-am oprit".Totodata, el a anuntat noi sanctiuni economice pentru Iran."SUA au decis sa impuna noi sanctiuni economice pentru Iran. Acestea vor ramane in vigoare pana cand regimul iranian isi va schimba abordarea. (...) Tupeul Iranului a crescut dupa acordul semnat in 2015, dupa ce au primit bani, iar in loc sa multumeasca pentru acest lucru, au strigat 'moarte Americii'", a mai spus Donald Trump.Cu acelasi prilej, Trump a afirmat ca va cere NATO sa se implice mai mult in regiune."Lumea civilizata trebuie sa dea un semnal clar si unit regimului iranian: campania voastra de teroare, crime si haos nu va mai fi tolerata. Nu i se va permite sa continue. Astazi voi cere NATO sa se implice mult mai mult in procesul din Orientul Mijlociu", a spus presedintele american.In incheiere, presedintele a avut un mesaj pentru iranieni:"In final ma adresez poporului si liderilor din Iran, vrem sa avem un viitor, un viitor maret, unul pe care il meritati. Un viitor al prosperitatii pe plan intern si in armonie cu natiunile lumii. Statele Unite sunt dispuse sa ajunga la pace cu cei care vor acest lucru".- Ucraina va trimite miercuri o echipa de experti in Iran pentru a investiga circumstantele prabusirii avionului de linie Boeing 737-800, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski, dupa o intalnire cu reprezentanti ai guvernului de la Kiev, potrivit Reuters."Prioritatea noastra este stabilirea adevarului si a celor care se fac responsabili de aceasta teribila catastrofa", a subliniat presedintele ucrainean, care si-a intrerupt concediul in Oman, revenind la Kiev, dupa accidentul aerian soldat cu 176 de morti.- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca tensiunile dintre Iran si SUA au ajuns "la un nivel de nedorit" si nimeni din regiune nu vrea sa plateasca pentru asta."Incercam sa potolim tensiunea prin toate mijloacele diplomatice la timp de zdranganit de arme", a precizat Erdogan, adaugand ca nimeni nu are dreptul sa aduca razboiul in regiune, mai ales Irakul pentru propriile interese. "Vom face tot posibilul ca regiunea sa nu fie inecata in sange si lacrimi. Turcia nu vrea ca Irakul, Siria, Libanul sau Golful Persic sa fie scena unor razboaie proxy".- Casa Alba anunta ca presedintele Donald Trump va sustine o declaratie de presa despre Iran la ora locala 11:00 (18.00 - ora Romaniei).- Mohammed al-Halbousi, presedintele Parlamentului din Irak, a acuzat Iranul de violarea suveranitatii statului irakian prin atacul aerian de azi-noapte. El a cerut Guvernului de la Bagdad sa impiedice tara sa intre intr-o "spirala a conflictului".Al-Halbousi a solicitat tuturor partilor implicate sa dea dovada de "retinere si intelepciune".- Premierul britanic Boris Johnson a condamnat in Parlamentul de la Londra atacul iranian."Condamn desigur atacul asupra bazelor militare din Irak care gazduiesc trupele coalitiei. Iranul nu ar trebui sa repete astfel de actiuni nesabuite si periculoase", a spus Johnson, care a adaugat ca personalul neesential din Bagdad a fost relocat in Taji.El sustine ca Soleimani avea mainile patate cu sangele militarilor britanici si a sprijinit decizia lui Trump de a cere uciderea sa, pe motiv ca "avea dreptul sa isi protejeze bazele si personalul".- Germania cere Iranului sa nu continue violentele. Ministrul de Externe de la Berlin Heiko Maas a condamnat atacul. Germania anuntase anterior ca a decis sa isi retraga pentru moment militarii din Irak. Cei 35 de soldati din Bagdad si Taji au fost relocati in Kuweit si Iordania. Trupele din Erbil raman pe loc.- Desi americanii au anuntat ca nu sunt victime, presa iraniana continua sa sustina ca 80 de oameni au fost ucisi si 200 raniti in cele doua baze. Nu este prezentata insa nicio dovada pentru aceste afirmatii.- Seful NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat de asemenea atacul si a cerut Iranului sa inceteze ostilitatile."Aliatii se consulta in continuare si raman angajati in a continua misiunea din Irak", a scris Stoltenberg pe Twitter.- O celula de criza a fost convocata marti noapte la Casa Alba, dupa atacul iranian. Printre cei prezenti alaturi de Trump s-au numarat vicepresedintele Mike Pence, secretarul de Stat Mike Pompeo, ministrul Apararii Mark Esper, consilierul pe probleme de securitate nationala Robert O'Brien, directorul Serviciilor de Inteligenta Joseph Maguire, dar si purtatorul de cuvant Stephanie Grisham. Directorul CIA Gina Haspel a participat prin videoconferinta.- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a anuntat si el, pe Facebook, ca militarii romani ce executau misiuni de instruire si consiliere in Irak nu au fost afectati. Romania are 14 militari in Irak si MApN anuntase inca de marti ca a inceput demersurile pentru relocarea lor, pe fondul escaladarii tensiunilor din Orientul Mijlociu.- Presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen cere incetarea imediata a folosirii armelor, pentru a face loc dialogului."Criza nu afecteaza doar regiunea, dar si pe noi toti", a spus von der Leyen, intr-o declaratie comuna cu seful diplomatiei europene Josep Borrell.La randul sau, Borrell s-a declarat "extrem de ingrijorat" si a avertizat ca o escaladare continua a violentelor poate anula toata munca de destructurare a Statului Islamic.- Presedintele Iranului Hassan Rouhani a transmis si el un mesaj pe Twitter in care a spus ca alungarea americanilor din regiune este raspunsul final la asasinarea generalului Soleimani."Generalul Soleimani a luptat eroic impotriva Statului Islamic, Al Nusrah, Al Qaida si alte organizatii teroriste. Daca nu era razboiul sau impotriva terorii, capitalele europene ar fi fost in mare pericol acum. Raspunsul nostru final la asasinat este sa alungam toate trupele americane din regiune", a scris Rouhani.- Soldatii au putut sa se puna la adapost pentru ca liderii irakieni i-au avertizat. Premierul irakian Adil Abdul Mahdi a spus ca Iranul a transmis un mesaj verbal ca un atac "a inceput sau va incepe in scurt timp", fara a indica bazele care urmau sa fie atacate.- Grupul paramilitar siit Asaib Ahl al-Haq spune ca si Irakul trebuie sa loveasca americanii, ca raspuns la uciderea liderului al-Muhandis al militiei irakiene.- Premierul israelian in exercitiu Benjamin Netanyahu a amenintat Iranul cu o reactie "rasunatoare" in cazul unui atac asupra statului evreu."Qasem Soleimani a fost responsabil pentru morti fara numar, a destabilizat multe tari decenii intregi si planuia lucruri mult mai rele. Presedintele Trump ar trebui felicitat pentru ca a actionat definitiv si cu curaj impotriva acestui lider terorist, care a fost arhitectul si liderul campaniei iraniene de carnagiu si teroare in Orientul Mijlociu si in lume.Ceea ce spun eu aici deschis o cred foarte, foarte multi lideri din Orientul Mijlociu. Israelul sustine total Statele Unite. America nu are un prieten mai bun decat Israelul si Israelul nu are un prieten mai bun decat SUA", a spus Netanyahu.- Un purtator de cuvant al Statului Major francez a anuntat ca niciun militar francez desfasurat in Irak, in cadrul Operatiunii Chammal, nu a fost afectat de atacuri iraniene cu rachete.Operatiunea Chammal a fost angajata la 19 septembrie 2015, la solicitarea Guvernului irakian, in lupta impotriva Statului Islamic. Franta are in Irak 160 de militari si, potrivit unor surse guvernamentale, nu intentioneaza sa ii retraga.- Ministrul nostru de Externe, Bogdan Aurescu, a anuntat ca militarii romani care sunt parte din coalitia anti-Daesh din Irak nu au fost afectati de atacul cu rachete al iranienilor. Totodata, in zona Erbil, a doua tinta a atacului, traiesc in jur de 180 de cetateni romani si consulatul a confirmat ca toti sunt in siguranta.Aurescu a prezentat si pozitia Romaniei in acest conflict: "E vorba de o posibila deteriorare severa a acestei situatii, prin urmare Romania reitereaza apelul sau ferm la de-escaladare".- Ministrul de Externe iranian, Javad Zarif, spune ca americanii sunt cei care trebuie "sa-si vina in fire", motivand ca atacul de la bazele din Irak este raspunsul Teheranului dupa uciderea generalului Qasem Soleimani."Am aratat intregii lumi ca nu suntem ca SUA. Noi nu vrem razboi", le-a spus Zarif jurnalistilor.Anterior, el scrisese pe Twitter ca atacul a fost "legitima aparare" si se incadreaza sub umbrela Articolului 51 din Carta ONU.- Ambasada Americii in Iordania a transmis personalului sa ramana acasa miercuri si sa evite orice fel de deplasari, inclusiv sa nu isi duca copiii la scoala. Si cetatenilor americani le este transmis sa fie vigilenti, mai ales in locurile turistice si sa aiba documentele la zi si la indemana. Ambasada anunta ca ramane deschisa si ca acestea sunt masuri extreme de securitate, dar preventive, neexistand date despre un posibil atac iminent.- Liderul Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, s-a adresat natiunii intr-un discurs transmis de televiziunea de stat, sustinand ca Iranul a tras o palma americanilor prin atacul de miercuri dimineata. "Revolutia e vie!", a spus Khamenei, citat de CNN, iar multimea a raspuns scandand "Moarte Americii".Ayatollahul a spus ca "nu accepta prezenta americana in regiune" si l-a slavit pe generalul Qasem Soleimani, spunand ca a fost "curajos si neinfricat".- Traficul aerian este perturbat, dupa ce marile companii aeriene internationale au modificat traseele pentru a ocoli spatiul aerian iranian. Decizia are legatura atat cu atacul cu rachete asupra bazelor americane din Irak, dar si cu faptul ca un avion ucrainean s-a prabusit, miercuri dimineata, la scurt timp dupa ce a decolat din Teheran. Toti cei 180 de oameni aflati la bord au murit.- Armata irakiana a transmis ca. 17 rachete au lovit baza Al-Asad, din provincia Anbar, langa Bagdad, iar din acestea doua nu au explodat. Alte 5 rachete au lovit baza din provincia Erbil, din nordul Irakului. Niciun militar irakian nu a fost ranit.- Guvernul din Filipine le-a transmis cetatenilor sai sa paraseasca Irakul. Oficialii filipinezi iau in considerare inclusiv sa trimita avioane si nave de croaziera care sa repatrieze cetatenii. Sute de mii de filipinezi lucreaza in tarile din Orientul Mijlociu. In Iran sunt in jur de 2.000 de filipinezi, iar in Irak in jur de 6.000.- Japonia someaza atat SUA, cat si Iranul sa aleaga diplomatia in locul rachetelor. Premierul japonez Schinzo Abe avea planificata o calatorie in Orientul Mijlociu care la acest moment nu este sigur ca va mai avea loc.- India si Pakistanul reactioneaza si cer cetatenilor lor sa evite calatoriile in Irak. Pe cei care se afla deja acolo ii sfatuiesc sa fie vigilenti si in contact cu ambasadele.- Soldatii americani si cei irakieni patruleaza in jurul bazelor americane lovite de iranieni la cateva ore de la atac. Drone si elicoptere de atac survoleaza de asemenea zona, scrie CNN, citand un oficial din armata care a dorit sa-si pastreze anonimatul.- O reactie vine si din Noua Zeelanda, care cere ca diplomatia sa fie cheia rezolvarii, nu conflictul militar. Premierul Winston Peters a anuntat ca toti cetatenii sai sunt "cat de in siguranta pot fi in circumstantele actuale".- Coreea de Sud transmite ca "monitorizeaza atent situatia" si e preocupata de siguranta cetatenilor sai si a cerut companiilor cu angajati sud-coreeni din Irak sa isi ia masuri suplimentare de securitate.- Marea Britanie si Canada au fost printre primele tari care au reactionat. Generalul canadian Jonathan Vance a spus ca militarii sai din Irak sunt in siguranta si ca raman vigilenti.De asemenea, oficialii britanici au anuntat ca prioritatea numarul unu este siguranta militarilor lor din Irak.- Premierul Kurdistanului, Masrour Barzani, a vorbit cu secretarul de Stat Michael Pompeo dupa atacul iranian si anunta ca i-a "sugerat moduri prin care poate fi facuta detensionarea conflictului si controlarea situatiei".- La cateva ore de la atac, televiziunea de stat iraniana a anuntat ca cel putin 80 de "teroristi americani" au fost ucisi, adaugand ca niciuna dintre rachete nu a fost interceptata. In schimb, CNN citeaza surse din administratia americana care spun ca nu exista victime si ca toti militarii au apucat sa se puna la adapost.- Trump a transmis pe Twitter ca miercuri dimineata va face declaratii in legatura bombardamentele din Irak."Totul este bine! Rachete lansate din Iran catre doua baze militare din Irak. Acum sunt evaluate potentialele daune materiale si umane. Pana acum, totul e bine! Avem cea mai puternica si bine echipata armata din lume, de departe! Voi face o declaratie de presa maine dimineata", a scris Trump in noaptea de marti spre miercuri.- Garda Revolutionara spune ca are alte 100 de tinte din regiune in vizor, daca Washingtonul raspunde atacului. Totodata, a amenintat direct orasele Dubai, Emiratele Arabe Unite, si Haifa, din Israel, care gazduiesc trupe americane, relateaza CNN.In plus, daca americanii riposteaza, iranienii au mai amenintat ca ii vor ataca si la ei acasa: "De data aceasta va raspundem in America", conchide organismul militar.- Televiziunea de stat de la Teheran a transmis ca atacurile sunt raspunsul Iranului la uciderea de catre SUA a generalului iranian Qassem Soleimani."Avertizam toti aliatii americani, care si-au cedat bazele armatei sale teroriste, ca orice teritoriu care este punctul de origine al unor actiuni agresive impotriva Iranului va fi vizat", se afirma intr-un comunicat al agentiei oficiale de stiri de la Teheran, IRNA, preluat de televiziunea de stat.