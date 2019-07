Trump: Iranul face multe lucruri rele in acest moment, ar face bine sa fie foarte atenti

Ziare.

com

"Iranul face multe lucruri rele in acest moment, ei ar face bine sa fie foarte atenti", a declarat liderul de la Casa Alba, raspunzand unei intrebari despre nerespectarea de catre Iran a angajamentelor prevazute in acordul privind programul nuclear al Teheranului, din care SUA s-au retras in urma deciziei lui Trump, care a hotarat in plus sa reinstituie sanctiunile impotriva Iranului.Teheranul a anuntat la inceputul lunii mai ca va incalca treptat angajamentele asumate in 2015, daca ceilalti semnatari ai acordului nu ii vor permite sa ocoleasca sanctiunile americane ce ii sufoca economia.Pe 1 iulie, Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a confirmat ca Iranul depasise usor nivelul autorizat al stocurilor de uraniu slab imbogatit, stabilit la 300 kg prin acord, iar luni Teheranul a anuntat ca a imbogatit uraniu la nivelul de cel putin 4,5% si ca are in vedere un grad de imbogatire a uraniului de 5%