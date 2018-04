Trump ne tine in suspans: Nicio decizie inca referitoare la acordul cu Iranul

Ziare.

"Pot sa va asigur ca nu exista nicio decizie luata asupra unei retrageri din JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) ", a spus Mattis, folosind acronimul in engleza al acordului dintre Iran si marile puteri (China, SUA, Franta, Marea Britanie, Rusia si Germania), in urma caruia Teheranul a acceptat inghetarea programului sau nuclear pana in 2025."Discutiile continua in cadrul Consiliului National de Securitate si printre cei dintre noi care sunt avizati sa dea un sfat presedintelui", a continuat liderul de la Pentagon in timpul unei audieri in Congres, informeaza AFP.Presedintele american Donald Trump, opozant fervent al acordului semnat in iulie 2015,"Exista in mod evident aspecte ale JCPOA care pot fi ameliorate", a adaugat Mattis. "Suntem pe cale sa lucram la aceasta cu aliatii nostri europeni la ora actuala".Presedintele francez Emmanuel Macron i-a propus, marti, omologului sau american sa mentina acordul initial, care ar urma sa devina primul dintre cei "patru piloni" ai unui "nou acord". Alti "piloni" se refera la perioada de dupa 2025, cand unele clauze privind activitatile nucleare vor expira, precum si la rachetele balistice foarte controversate ale Teheranului si la rolul lui considerat "destabilizator" in regiune."O repet, la ora actuala nu a fost decis daca noi il putem repara suficient pentru a ramane in cadrul lui sau daca presedintele va decide sa ne retragem", a continuat secretarul american al Apararii.Atunci cand a fost intrebat daca acordul va putea fi "reparat" pana in 12 mai, Mattis a raspuns intr-un mod extrem de vag, potrivit AFP: "Va trebui sa examinam ce grad de ameliorare credem ca am putea atinge si apoi sa plasam aceasta in perspectiva intereselor mai largi ale SUA si sa decidem daca merita sau nu".In octombrie anul trecut, Mattis estima ca acordul iranian este "in interesul SUA". De atunci, el si-a nuantat putin sustinerea fata de acordul iranian, declarand la 12 aprilie ca acesta "ar trebui imbunatatit".