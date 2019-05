Trump nu are aprobarea Congresului SUA pentru a intra in razboi cu Iranul

Ziare.

Nancy Pelosi a declarat presei ca administratia republicana va oferi un briefing cu usile inchise pentru un grup de parlamentari de top - asa-numitul 'Gang of Eight' - cu privire la Iran in cursul serii de joi.Rachete incarcate pe ambarcatiuni traditionale in Golf figureaza printre "amenintarile" invocate de catre administratia presedintelui Donald Trump pentru a justifica desfasurarea militara in Orientul Mijlociu, a indicat un responsabil american joi, potrivit AFP."Rachete amplasate pe vase civile reprezinta o sursa de ingrijorare", a indicat sub rezerva anonimatului acelasi responsabil.El a confirmat informatiile din New York Times potrivit carora serviciile secrete americane se bazeaza pe fotografii cu rachete la bordul unor 'dhow', ambarcatiuni traditionale in Golf care asigura o mare parte din comertul maritim regional.Aceste rachete complet asamblate au fost incarcate in ambarcatiuni de catre Gardienii revolutiei, armata de elita a regimului din Iran, indica ziarul."Ceea ce ingrijoreaza in special militarii si serviciile de informatii este intentia" din spatele acestor incarcaturi, a precizat pentru AFP responsabilul american citat.Potrivit postului public american, NPR, ambasadorul Iranului la ONU, Majid Takht-Ravanchi, nu a negat in mod clar joi ca rachete au fost transportate de ambarcatiuni."Noi trebuie sa ne pregatim", a spus el. "Nu sunt in masura sa vorbesc despre nivelul de pregatire militara, dar ceea ce va pot spune este ca toate aceste acuzatii fac parte din afirmatiile false care sunt indreptate impotriva Iranului pentru a pregati ceva de genul unui conflict sau unui razboi", a afirmat acesta.Administratia Trump si-a sporit presiunea asupra Teheranului in ultimele 10 zile si si-a consolidat prezenta militara in Golf, informand cu privire la pregatiri iraniene pentru un eventual atac impotriva intereselor SUA in regiune. Dar nu a oferit inca nicio dovada privind amenintarile invocate, noteaza AFP.