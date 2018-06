UE indeamna Teheranul sa isi respecte si de aici incolo angajamentele privind activitatile nucleare

Ziare.

Iranul a notificat, luni, Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA) cu privire la declansarea unui plan in vederea cresterii capacitatii sale de imbogatire a uraniului printr-o crestere a numarului centrifugelor, a anuntat marti vicepresedintele iranian Ali Akbar Salehi, scrie AFP."Suntem pe cale sa studiem anunturile" autoritatilor iraniene. a declarat o purtatoare de cuvant a Inaltului reprezentant UE pentru Politica Externa Federica Mogherini in conferinta de presa zilnica a Comisiei Europene (CE)."Noi vom continua sa ne respectam angajamentele asumate in cadrul acordului in dosarul nuclear, atat timp cat Iranul va continua sa si le respecte pe ale sale", a avertizat ea."Asa stau lucrurile. AIEA a confirmat a 11-a oara ca Iranul continua sa respecte acordul, iar noi ne pregatim sa apararm interesele europene (contra sanctiunilor americane) si sa pastram acordul", a adaugat ea."Vom face maximum sa mentinem beneficiile acordului pentru Iran", a dat asigurari Maja Kocijancic.Anuntul autoritatilor iraniene este interpretat drept o presiune asupra UE, pentru ca Bruxellesul sa-si accelereze punerea in aplicare a promisiunilor pe care le-a facut, a declarat pentru AFP o sursa europeana.Europenii s-aua angajat, intre altele, sa asigure o continuare a achizitiilor de petrol de la Iran, in pofida implementarii unor sanctiuni americane la inceputul lui august.