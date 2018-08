UE vrea intensificarea relatiilor comerciale cu Iranul, ignorand avertismentele lui Trump

Ziare.

"Facem tot ce putem pentru a mentine Iranul in Acordul atomic, pentru a face Iranul sa obtina in continuare beneficiile economice pe care acest tratat le ofera poporului iranian, deoarece credem ca acest lucru este in favoarea intereselor de securitate nu doar ale regiunii noastre, ci si ale lumii", a declarat marti Federica Mogherini, in cursul unei vizite oficiale in Noua Zeelanda."Daca exista macar un element al Acordului international pentru neproliferare care sa dea rezultate, tratatul trebuie mentinut. Noi incurajam in special companiile mici si mijlocii sa intensifice afacerile cu Iranul, intrucat pentru noi este vorba de o prioritate de securitate", a explicat Federica Mogherini, potrivit cotidianului The Guardian.Marti dimineata, presedintele SUA, Donald Trump, a transmis un avertisment tarilor care vor continua relatiile comerciale cu Iranul. "Sanctiunile impotriva Iranului au intrat oficial in vigoare. Sunt cele mai dure sanctiuni impuse vreodata, iar din noiembrie vor ajunge la un alt nivel. Oricine va face afaceri cu Iranul nu va mai face afaceri cu Statele Unite. Eu cer pace la nivel mondial, nimic mai putin!", a transmis Donald Trump prin Twitter.Donald Trump a semnat luni dupa-amiaza ordonanta executiva prin care sunt reintroduse sanctiunile impotriva Iranului, liderul de la Casa Alba denuntand din nou Acordul nuclear "oribil" semnat de marile puteri cu Teheranul."Indemnam toate natiunile sa adopte actiuni prin care sa puna regimul iranian in fata urmatoarelor optiuni: fie isi schimba comportamentul amenintator si destabilizator si se poate reintegra in economia mondiala, fie continua pe calea izolarii economice", a declarat Donald Trump luni seara, citat de agentia The Associated Press.Presedintele SUA a avertizat ca tarile care nu intrerup relatiile economice cu Iranul "risca efecte severe" prin noile sanctiuni. Liderul de la Casa Alba a denuntat din nou Acordul nuclear "oribil si unilateral" semnat de marile puteri cu Iranul in anul 2015. Donald Trump a decis retragerea Statelor Unite din acest tratat.Uniunea Europeana a transmis ca Acordul nuclear din anul 2015 "functioneaza si isi atinge obiectivul" de a limita programul nuclear iranian, subliniind ca tratatul este "esential pentru securitatea Europei, a regiunii si a intregii lumi".