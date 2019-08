Un alt petrolier strain a fost retinut de Iran in Golful Persic

Ziare.

com

"Unele forte navale ale IRGC au oprit un petrolier strain in Golful Persic, care transporta ilegal combustibil pentru unele tari arabe", a transmis postul de televiziune, care l-a citat pe comandantul IRGC Ramezan Zirahi."Nava transporta 700.000 de litri de combustibil. Sapte marinari aflati la bordul navei cisterna, avand diferite nationalitati, au fost retinuti", conform aceleiasi surse.Potrivit agentiei IRNA citata de AFP, incidentul a avut loc in zona insulei Farsi in nordul Golfului.Luna trecuta, Iranul a capturat un petrolier care naviga sub pavilion britanic in Stramtoarea Ormuz, pentru presupuse incalcari marine si i-a permis altuia sa-si continue drumul dupa emiterea unui avertisment.Tensiunile au crescut intre Iran si Occident dupa ce comandouri iraniene au capturat petrolierul britanic, incident ce a survenit dupa ce fortele britanice au retinut un petrolier iranian langa Gibraltar, acuzandu-l de incalcarea sanctiunilor asupra Siriei.Calificand retinerea navei Stena Impero in Stramtoarea Ormuz ca fiind ilegal, Marea Britanie a respins ideea ca ar putea elibera petrolierul iranian in schimbul celui britanic sechestrat de IRGC.