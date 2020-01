Un avion cu 180 de persoane la bord s-a prabusit la scurt timp dupa decolare in Iran

Ziare.

Agentiile Fars si ISNA au relatat ca avionul s-a prabusit din cauza unor probleme tehnice.Momentan nu este exista informatii despre situatia persoanelor aflate la bordul aeronavei.Informatiile preliminare indica faptul ca aeronava se indrepta spre Kiev, potrivit site-ului postului BBC News.Autoritatile iraniene au trimis echipe de salvare in zona din apropierea aeroportului unde s-a prabusit aeronava ce apartinea companiei Ukraine International Airlines, a declarat Reza Jafarzadeh, un purtator de cuvant al Organizatiei de Aviatie Civila din Iran , citat de Reuters."Avionul este in flacari, dar am trimis echipe (...) si poate vom putea salva unii pasageri", a afirmat Pirhossein Koulivand, directorul serviciului iranian pentru situatii de urgenta.Nu este clar daca exista vreo legatura intre acest incident aviatic si confruntarea SUA-Iran. Aeronava s-a prabusit in apropierea Teheranului la doar cateva ore dupa ce Iranul a lansat mai multe rachete balistice spre baze militare din Irak , vizand fortele americane.