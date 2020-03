Un comandant important al Gardienilor Revolutiei din Iran a fost ucis in Siria

Ziare.

Agentia, care este apropiata Gardienilor Revolutiei, l-a descris pe Dabirian drept "un aparator al lacasului Sayida Zainab", situl sfant al musulmanilor siiti aflat la sud de Damasc, si drept fost comandant al Gardienilor in Palmira, orasul antic din centrul Siriei, relateaza Reuters.Gardienii Revolutiei si alte grupari siite din tari precum Pakistan, Afganistan, Irak si Liban lupta alaturi de armata presedintelui Bashar al-Assad in razboiul civil din Siria care dureaza deja de noua ani.La randul sau, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), organizatie cu sediul la Londra care transmite informatii despre conflictul sirian, a anuntat ca un comandant important al Gardienilor Revolutiei a fost asasinat in regiunea Sayida Zainab, la sud de Damasc.La inceputul anului, generalul Qassem Soleimani, seful fortei de elita Quds din Iran, a fost ucis intr-un atac aerian care a fost lansat de trupele americane asupra convoiului in care acesta se afla pe aeroportul din Bagdad.Drept urmare, Iranul a lansat un atac pe scara larga impotriva fortelor americane din Irak