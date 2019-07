Un comandant iranian ameninta SUA: Rachetele noastre vor distruge portavioanele lor. Oferta Qatarului pentru Trump

Bazele americane, in pericol

Pe de alta parte, emirul Qatarului, a discutat marti, la Casa Alba, cu presedintele american Donald Trump despre posibilitatea medierii disputei dintre SUA si Iran.Asta in timp ce ambasadorul iranian la Natiunile Unite a sustinut tot marti, in Consiliul de Securitate, ca sanctiunile economice americane submineaza eforturile tarii sale in lupta de combatere a terorismului si a crimei organizate.In contextul tensiunilor dintre Teheran si Washington, comandantul Hossein Nejat din Garzile Revolutionare a declarat: "Bazele americane sunt in raza de actiune a rachetelor noastre ... Rachetele noastre vor distruge portavioanele lor, daca ei fac vreo greseala"."Americanii sunt foarte constienti de consecintele unei confruntari militare cu Iranul", a mai spus comandantul iranian, citat de agentia de presa Tasnim, preluata de Reuters.Tensiunile dintre cei doi vechi inamici, Iranul si SUA, au escaladat in ultimele saptamani, la un an dupa ce Washingtonul a parasit acordul nuclear international cu Teheranul din 2015, destinat incetarii programului nuclear de catre Iran, in schimbul ridicarii sanctiunilor financiare de catre comunitatea internationala.Tot ieri emirul Qatarului, seicul Tamim ben Hamad Al-Thani, a discutat, la Casa Alba, cu Donald Trump despre posibilitatea medierii disputei dintre SUA si Iran si a semnat mai multe acorduri comerciale, ceea ce indica o apropiere fata de Washington, in pofida blocadei arabe impuse regimului de la Doha, informeaza EFE.La doi ani de la adoptarea unei pozitii in favoarea Arabiei Saudite in disputa dintre regatele din Golful Persic, presedintele Trump l-a primit pe emirul Qatarului ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic, cu relatiile bilaterale reparate si cu numeroase contracte lucrative pe masa."Suntem prieteni de mult timp; lucram foarte mult impreuna, investesc mult in tara noastra", a declarat Trump la inceputul intalnirii care a avut loc in Biroul Oval.Desi partea publica a intalnirii s-a axat pe relatia comerciala, pe agenda discutiilor s-a aflat si Iranul, potrivit Casei Albe, avand in vedere ca micul emirat are o relatie stransa atat cu Washingtonul, cat si cu Teheranul."Iranul face foarte multe lucruri rele in momentul actual si ar fi bine sa fiti foarte atenti", a spus Trump.Emirul Qatarului si-a propus sa se ofere pentru a media intre cele doua tari si sa contribuie la reducerea tensiunilor care au continuat sa creasca in ultimele trei luni, potrivit purtatorului de cuvant al ambasadei Qatarului in SUA, Yasim bin Mansur al-Zani."Ne-am oferit sa actionam ca un mediator independent si impartial, daca Iranul si Statele Unite decid sa discute", a declarat Al-Zani pentru ziarul american The Daily Beast.Casa Alba a primit oferta cu prudenta, considerand ca este putin probabil ca pe termen scurt sa se deschida o negociere oficiala cu Iranul, al carui lider a refuzat pana acum dialogul, in pofida tentativelor presedintelui Trump."Nu cred ca poate fi vorba de un rol oficial de mediere. Dar am putea apela la ei pentru a transmite mesaje si pentru a comunica caracterul serios al intentiilor Guvernului de a reduce tensiunile, precum si daca ar construi un fel de cale spre dialog", a declarat un oficial american pentru Washington Post.In pofida escaladarii tensiunilor din relatiile cu Iranul, alimentate de cresterea prezentei militare americane in Orientul Mijlociu, a atacurilor asupra unor petroliere si a unui avion american in Golful Persic, Donald Trump a fost reticent in a incepe un conflict cu Teheranul.In schimb, presedintele SUA a insistat asupra dorintei sale de a initia un dialog cu Iranul in stilul celui lansat anul trecut cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un si a solicitat ajutorul Elvetiei si al Japoniei. Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a respins insa incercarile de mediere din partea acestor tari.Iranul are o relatie stransa cu Qatarul, cu care imparte cel mai mare camp de gaze din lume, iar aceste legaturi au fost intarite de embargoul aerian, terestru si economic pe care Arabia Saudita, Emiratele Arabe Unite, Bahrein si Egipt il impun de doi ani conducerii de la Doha.Casa Alba a vrut sa profite de vizita emirului pentru a-l indemna sa isi apropie pozitia fata de cele ale tarile din Golful Persic, considerand ca diviziunile din regiune dauneaza intereselor Washingtonului intr-o perioada de conflict cu Iranul.Blocada impusa Qatarului nu a fost insa mentionata in timpul vizitei emirului qatarez la Casa Alba. Qatarul gazduieste cea mai mare baza militara americana din regiune."Domnule presedinte, sunteti invitat sa vizitati Qatarul si, de asemenea, ba za, atunci cand doriti", i-a comunicat emirul qatarez lui Donald Trump, care a raspuns ca baza militara este "incredibila" si se afla "intr-un loc foarte important".Trump si Al-Thani au participat, luni seara, la un dineu la care au fost invitati zeci de oameni de afaceri din ambele tari, iar marti la semnarea mai multor acorduri in domeniile comertului si al apararii.Compania aeriana Qatar Airways a cumparat cinci aeronave cargo Boeing 777 si s-a angajat sa achizitioneze aeronave de la compania americana Gulfstream, pe langa utilizarea motoarelor si serviciilor companiei General Electric.In plus, Ministerul Apararii din Qatar s-a angajat sa achizitioneze sisteme de rachete NASAM si Patriot de la compania americana Raytheon, iar compania petroliera de stat qatareza a semnat un acord cu Chevron pentru a dezvolta un complex petrochimic in emirat.Pe de alta parte, ambasadorul iranian la Natiunile Unite, Majid Takht Ravanchi, a sustinut marti in Consiliul de Securitate ca sanctiunile economice americane submineaza eforturile tarii sale in lupta de combatere a terorismului si a crimei organizate."Suntem hotarati sa ne continuam eforturile de combatere a teroristilor si a traficantilor de droguri", a subliniat diplomatul iranian in cadrul unei dezbateri privind amenintarile la adresa pacii mondiale si legaturile dintre terorism si crima organizata, transmite AFP.In acest scop, insa, "comunitatea internationala trebuie sa ajute Iranul, bineinteles neconditionat, fara discriminari sau politizare". In aceasta privinta, "sanctiunile unilaterale au consecinte nefaste asupra eforturilor noastre de a contracara terorismul si crima organizata", a sustinut Majid Takht Ravanchi."Tarile care impun astfel de sanctiuni ilegale trebuie sa stie ca politica lor slabeste serios eficacitatea eforturilor luptei impotriva drogurilor", a insistat ambasadorul iranian la Natiunile Unite. Iranul a renuntat de curand la mai multe angajamente asumate prin acordul nuclear international din 2015, riscand sa fie supus, din nou, unor sanctiuni internationale.Statele Unite, care s-au retras din acest acord in 2018, au crescut in ultimele luni numarul masurilor economice coercitive aplicate regimului de la Teheran."Suntem constienti de amenintarea grava pe care o reprezinta gruparile teroriste in regiunea noastra", a mai afirmat Majid Takht Ravanchi, care a precizat ca sprijinul acordat de tara sa Irakului si Siriei vine ca raspuns la "cererea lor in lupta impotriva gruparilor teroriste cele mai periculoase".AFP aminteste ca statele occidentale acuza in mod regulat Iranul ca destabilizeaza regiunea Orientului Mijlociu, in special prin sustinerea unor grupari armate, in cazul Libanului, sau a unor grupari rebele, in cazul gruparii Houthi din Yemen.