Un grup de hackeri care se recomanda iranieni au atacat site-ul unei agentii federale americane

Pagina de deschidere a site-ului Programului federal al bibliotecilor depozitare a fost inlocuita printr-o pagina care proclama "Hackeri iranieni!", sub care erau vizibile fotografii ale ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei si drapelului iranian."Martiriul a fost recompensa (lui Soleimani) pentru anii de eforturi implacabile", spune legenda unui desen aratandu-l pe presedintele american Donald Trump lovit de un pumn venit din Iran, inconjurat de rachete in zbor."Cu plecarea sa si datorita puterii lui Allah, opera sa si calea pe care a trasat-o nu vor inceta si o razbunare teribila ii asteapta pe acesti criminali care si-au patat mainile murdare de sangele sau si de sangele altor martiri", continua mesajul."Aceasta nu este decat o mica parte din capacitatea cibernetica a Iranului!", proclama o alta legenda scrisa cu litere albe pe un fond negru.Eliminarea lui Soleimani vineri in Irak intr-un atac cu drona a suscitat furia Teheranului care a cerut razbunare pentru moartea acestei figuri-cheie a influentei iraniene in Orientul Mijlociu.Donald Trump a afirmat ca Soleimani pregatea un atact "iminent" impotriva personalului american din Bagdad.SUA au ales 52 de obiective in Iran si le vor lovi "foarte rapid si foarte dur" daca Republica Islamica ataca personalul sau situri americane, a avertizat sambata presedintele Donald Trump.