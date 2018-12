Un om de afaceri a fost executat in Iran pentru "raspandirea coruptiei pe Pamant"

Ziare.

Hamidreza Baqeri-Dermani a fost condamnat pentru "raspandirea coruptiei pe Pamant", o vina capitala conform legislatiei islamice din Iran, a anuntat televiziunea iraniana, potrivit Reuters.Agentia IRNA a scris ca barbatul era condamnat pentru frauda, conspiratie, constituire de grup infractional, fals, mita si infiintarea unor companii false.Noile curti islamice revolutionare, ale caror sentinte pot fi contestate doar daca este vorba de condamnari la moarte, au fost infiintate in luna august, dupa ce ayatollahul Ali Khamenei a cerut actiuni rapide si corecte in "razboiul economic" cu inamici straini, dupa ce Statele Unite au reimpus sanctiuni Iranului.Condamnarea la moarte a lui Hamidreza Baqeri-Dermani a fost confirmata de Curtea Suprema, in aceasta luna.In noiembrie, alte doua persoane gasite vinovate de infractiuni economice au fost executate.In plus, curtile speciale au dictat pana in prezent condamnari de pana la 20 de ani de inchisoare in cazul a zeci de oameni de afaceri.