Violente in crestere la protestele din Iran: numarul mortilor a ajuns la 10

Ziare.

com

Potrivit televiziunii, sase persoane au fost ucise de "tiruri suspecte" in violentele care au afectat Toyserkan (vest), in timp ce mai devreme presa informase despre patru morti in orasele Izeh (sud-vest) si Dorud (vest), relateaza AFP."In evenimentele de aseara, din pacate, un total de aproximativ 10 persoane au fost ucise in mai multe orase", conform postului oficial de televiziune, care a difuzat imagini cu daunele provocate de demonstratiile antiguvernamentale in Iran , informeaza Reuters.Poporul iranian va raspunde "instigatorilor la tulburari si faradelegi", a declarat luni presedintele iranian Hassan Rohani (foto), dupa o noua noapte de manifestari violente ce au afectat mai multe orase din provincie. "Poporul va raspunde instigatorilor la tulburari si faradelegi" care sunt o "mica minoritate", a insistat Rohani, potrivit site-ului presedintiei iraniene.Citeste si