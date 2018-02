Zeci de femei au fost arestate in Iran dupa ce si-au aratat chipurile in public

Ziare.

"Politia a arestat 29 de persoane care perturbau ordinea sociala si le-a adus in fata justitiei", anunta un comunicat al politiei din Teheran. Documentul nu ofera detalii suplimentare.In zilele de dupa anunt, pe retelele sociale au circulat fotografii facute aparent la Teheran, dar si in alte orase iraninere in care apareau alte femei mergand pe strada cu capul descoperit. Or, legile intrate in vigoare in Iran in timpul revolutiei islamice din 1979 le impune femeilor sa iasa in public doar cu capul acoperit si cu un vesmant lung care sa le ascunda corpul.Zelul politistilor de a impune respectarea aceastei legi a scazut in ultimii ani. In consecinta, un numar din ce in ce mai mare de femei din Teheran si din alte mari orase ale tarii au aparut in public cu capul descoperit.Femeia care a dat tonul acestor proteste a petrecut cam o luna la inchisoare si a fost ulterior eliberata, potrivit avocatei Nasrin Sotoudeh, o activista iraniana.Sotoudeh a declarat ca instanta a stabilit o cautiune de aproape 90.000 de euro pentru eliberarea unei alte contestatare arestate in aceasta saptamana, estimand ca aceasta arata intentia autoritatilor de a o tine in detentie.Statul iranian e hotarat sa nu acorde prea mare importanta protestului, in spatiul public."Punerea in discutie a portului valului de catre cateva femei este puerila si ar putea fi influentata din strainatate", a declarat miercuri procurorul general al republicii islamice, Mohammad Jafar Montazeri.