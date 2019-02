Accident tragic pe o autostrada de langa Ierusalim: Sunt zeci de victime

Ziare.

Pasagerii raniti au fost transportati la spital, doi dintre ei in stare critica, potrivit serviciului de urgenta Magen David Adom.Accidentul a implicat un autobuz si un vehicul privat si a avut loc pe Autostrada 443 in afara asezarii israeliene Beit Horon din Cisiordania.Imagini ale accidentului aratau autobuzul rasturnat pe o parte, cu tot parbrizul spart si pete de sange.David Krispel, directorul de operatiuni de la organizatia de interventie in situatii de urgenta United Hatzalah, precum si alti paramedici au acordat ranitilor tratament medical initial."Unii dintre ei erau prinsi, iar pompierii incercau sa-i salveze", a declarat Krispel intr-un comunicat. "Din pacate, era o scena dificila, cu multe victime in vehicul si autobuzul rasturnat", a adaugat el.