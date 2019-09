Alegeri in Israel: Coalitia Albastru &Alb, condusa de Benjamin Gantz, e pe primul loc

Ziare.

Conform unui sondaj efectuat la comanda Channel 12, coalitia de centru-stanga Albastru & Alb, condusa de fostul sef al Statului Major Benjamin Gantz, a obtinut 34 de locuri din totalul de 120 din Knesset, iar partidul Likud (dreapta), al premierului Benjamin Netanyahu, 33 de locuri. Potrivit estimarilor realizate de Channel 13, blocul politic de centru-stanga va avea 58 de locuri in Knesset, iar cel de drepta 54. Majoritatea este de 61 de locuri.Lista Unita (o alianta a formatiunilor etnicilor arabi) este creditata cu 11 locuri in Knesset, fiind urmata de formatiunea nationalista Yisrael Beiteinu (Israel Casa Noastra), condusa de Avigdor Lieberman, cu opt locuri, si de alianta Dreapta (Yamina), tot cu opt locuri. Partidul Muncii este creditat cu cinci locuri, la egalitate cu Miscarea Democrata.Un alt sondaj, efectuat de postul public KAN, arata ca alianta Albastru & Alb a obtinut 32 de locuri, la egalitate cu Likud.In contextul in care nicio alianta nu pare sa fi obtinut majoritatea, Benjamin Gantz si Benjamin Netanyahu probabil vor revendica dreptul de a primi sarcina formarii unei eventuale coalitii majoritare.Prezenta la urne era, la ora 20.00 (20.00, ora Romaniei), de 63,7%. Acesta este al doilea scrutin parlamentar anticipat organizat in Israel in sase luni.