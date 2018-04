Alina Gorghiu, despre posibila mutare a ambasadei Romaniei din Israel: Un anunt frapant, generator de conflicte

Ziare.

Politicianul liberal a atras atentia ca aceasta miscare duce la un conflict intre Presedintie si Executiv si, in plus, reprezinta inca o pata neagra pentru imaginea externa a tarii noastre."Memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei in Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, ne transmite Executivul, incadrat la "documente confidentiale". Asa la secret era documentul, ca informatia ne-a fost oferita in prime-time de catre dl Dragnea. Probabil dl Manda deja s-a mobilizat pentru a aduna de urgenta comisia SRI cu scopul de a identifica "sifonul" din guvern, iar media favorabila PSD solicita manios comisie speciala sa se ancheteze o asemenea scurgere de informatii...Deocamdata, realitatea se prezinta astfel: un anunt frapant de politica externa a Romaniei prin vocea liderului unui partid, care genereaza nu doar un conflict intre Palatul Cotroceni si Palatul Victoria, dar si o tema ce arunca o noua pata pe imaginea tarii in lume.Principala concluzie care poate fi trasa dupa anuntul d-lui Dragnea: societatea romaneasca, opozitia, Presedintia, precum si forurile europene sa aiba in atentie rezolvarea acestui conflict de durata aruncat in spatiul public, nu iminentul scandal de amploare care va izbucni peste doar cateva zile, cand PSD isi va intensifica eforturile sa-si treaca prin Parlament modificarile controversate la Coduri ", a scris pe Facebook Alina Gorghiu Reamintim ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, joi seara, ca Guvernul a a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.Reprezentantii Guvernului au sustinut, vineri, ca memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel in Ierusalim a fost inaintat de MAE la categoria "Documente confidentiale" si isi va pastra caracterul pana la o decizie finala.