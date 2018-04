Ambasadorul Israelului la Bucuresti confirma ca Dragnea merge sa se intalneasca cu Netanyahu

Ziare.

"El merge in Israel (Liviu Dragnea - n.red.) si merge si premierul. Au fost invitati in Israel sa se intalneasca cu Netanyahu, asa ca merg. Sunt relatii foarte bune intre Romania si Israel, tot timpul. (...)Este important pentru noi sa invitam in Israel liderii Guvernului roman. Acum ii avem pe domnul Dragnea si pe doamna Dancila care vor veni in Israel. Speram ca vor avea nu doar intalniri bune, ci si intalniri fructuoase, care sa dezvolte domeniile in care putem coopera", a declarat Tamar Samash.In ceea ce priveste obiectivele vizitei, aceasta a aratat ca se doreste o dezvoltare mai puternica a relatiilor economice: cooperarea in domeniul cybersecuritatii, agriculturii, dar si in ceea ce priveste cultura."Este foarte important, pentru ca sunt aproximativ 400.000 de israelieni care au venit din Romania sau vorbesc romana (...). De asemenea, pentru noi este important sa aratam publicului roman ce avem de aratat si ce avem in comun pentru ca, de fapt, avem atat de multe valori si idei in comun - filme, teatru, muzica, dans", a mai spus ea.