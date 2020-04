Arhiepiscopul Tarii Sfinte, mesaj de Pastele catolic: In pofida semnelor de moarte, viata va triumfa

Ziare.

Biserica Sfantului Mormant, de obicei plina de pelerini, in special cu ocazia Sarbatorilor Pascale, a fost inchisa pentru public de luna trecuta din cauza epidemiei de COVID-19, situatie in care se afla si situri religioase apartinand evreilor si musulmanilor, transmite Reuters.Dupa o plimbare pe strazile pustii ale Ierusalimului, arhiepiscopul Pierbattista Pizzaballa a adresat cateva cuvinte de la intrarea in Biserica Sfantului Mormant."Pastele este vremea vietii. In pofida semnelor de moarte pe care le vedem peste tot, viata va triumfa atat timp cat cineva isi da viata din dragoste pentru ceilalti. Paste fericit!", a spus el inainte de a intra in biserica. Purtand o masca medicala, impreuna cu alti preoti, arhiepiscopul Pizzaballa a sustinut apoi o slujba pascala.Biserica Sfantului Mormant este de obicei centrul lumii crestine cu ocazia Pastelui. Zeci de mii de pelerini strabat Via Dolorosa, drumul calvarului pe care Iisus si-a purtat crucea spre locul in care a fost rastignit. Anul acesta Via Dolorosa a fost pustie. Biserica Sfantului Mormant a fost accesibila doar clericilor de rang inalt care au sustinut slujbele pascale.