Armata israeliana a doborat un avion militar sirian. Surse: Unul dintre piloti ar fi murit UPDATE

Potrivit surselor citate, unul dintre piloti a murit. Informatia nu a fost confirmata oficial. Nu se cunoaste situatia celuilalt pilot al avionului de vanatoare doborat.Armata israeliana a doborat un avion de vanatoare sirian care a patruns neautorizat in spatiul aerian al Israelului.Incidentul a avut loc marti in zona Inaltimilor Golan, la frontiera Israelului cu Siria, anunta surse citate de Ynetnews.com si de cotidianul Jerusalem Post.Un avion de vanatoare de tip Suhoi, apartinand Fortelor Aeriene siriene, a patruns doi kilometri in spatiul aerian israelian. Armata israeliana a urmarit aparatul militar si a lansat rachete Patriot spre aeronava din zona Safed.Potrivit unor surse citate de postul Sky News Arabic, avionul de vanatoare s-a prabusit in Siria, in apropierea localitatii Yarmuk."Doua rachete Patriot au fost lansate spre un avion de vanatoare sirian de tip Suhoi care a patruns mai mult de 1,5 kilometri in spatiul aerian israelian.Avionul a fost monitorizat si interceptat cu rachete Patriot. Incepand de marti dimineata, confruntarile militare interne din Siria si activitatile Fortelor Aeriene siriene s-au intensificat. Suntem in stare de alerta si vom actiona pentru a bloca incalcarea Acordului de separare din 1974", a comunicat armata israeliana.Administratia Bashar al-Assad a confirmat doborarea unui avion militar sirian de catre armata israeliana, precizand ca aparatul de zbor se afla in spatiul aerian al Siriei, informeaza agentia de presa SANA si cotidianul Haaretz.Potrivit regimului de la Damasc, "inamicul israelian" a doborat avionul sirian, desi se afla in zona Yarmuk, in spatiul aerian sirian.Este prima data in ultimii ani cand armata israeliana doboara un avion militar sirian.