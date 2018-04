Armata israeliana a impuscat in cap un copil de 15 ani. Bilantul mortilor din Gaza ajunge la 45

Ziare.

"Azzam Oweida, in varsta de 15 ani, a murit dupa ce a fost atins la cap, ieri, la est de Khan Yunes", in sudul enclavei palestiniene, a anuntat ministerul intr-un comunicat, preluat de AFP.Acest deces ridica la patru numarul palestinienilor ucisi in aceasta a cincea vinere consecutiva de proteste, in care mii de palestinieni au manifestat, din nou, in apropierea barierei de securitate care desparte Fasia Gaza si Israelul.In total 45 de palestinieni au fost ucisi de tiruri israeliene, iar peste 1.500 au fost raniti de la inceputul, pe 30 martie, al acestei miscari de contestare masiva intitulata "marele mars al intoarcerii".Marsul revendica dreptul palestinienilor de a se intoarce pe pamanturile de pe care au fost goniti sau de pe care au fugit la infiintarea Israelului in 1948.Mobilizarea, care urmeaza sa atinga punctul culminant la jumatatea lunii mai, denunta totodata blocada impusa de Israel Fasiei Gaza cu scopul de a controla miscarea islamista Hamas, care conduce singura enclava palestiniana si cu care Israelul a purtat trei razboaie incepand din 2008.Potrivit armatei israeliene, aproximativ 10.000 de persoane au luat parte la "revolte" vineri, de-a lungul barierei.Armata israeliana este acuzata de folosirea excesiva a fortei si este vizata de solicitari cu privire la o ancheta independenta din partea ONU si Uniunii Europene (UE).Ea afirma ca trage doar daca este necesar si acuza Hamasul ca se serveste de civili ca "scuturi umane" si ca este responsabil de morti.Pe de alta parte, Israelul a bombardat vase militare din portul Gaza Intre timp, americanii anunta ca isi muta ambasada la Ierusalim pe 14 mai. Trump are de gand sa mearga personal la eveniment, in Israel