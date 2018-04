Avertismentul lui Bogdan Aurescu despre o posibila relocare a ambasadei Romaniei din Israel

Ziare.

com

Intr-un articol publicat pe platforma Contributors.ro , Aurescu a precizat ca aceasta miscare ar avea ample implicatii politice si de securitate pe plan extern."Pentru ca o astfel de decizie depinde de statutul Ierusalimului, care este doar o componenta - este adevarat, centrala - a unui dosar complicat, mult mai amplu, ce face obiectul Procesului de Pace din Orientul Mijlociu. O astfel de decizie nu se poate lua pripit, discretionar, fara un proces riguros de analiza, in care sa fie implicate in prealabil toate institutiile relevante, mai ales Presedintele Romaniei, care, din punct de vedere constitutional, este factorul care decide liniile directoare ale politicii externe a Romaniei", a explicat Bogdan Aurescu.Consilierul prezidential a continuat si a spus ca o astfel de miscare "nu ar reprezenta doar o incalcare a dreptului international, definit de rezolutiile Consiliului de Securitate in materie, ci ar afecta si pozitia UE".Tocmai de aceea considera ca Romania ar trebui sa adopte o pozitie echilibrata si echidistanta, la fel cum a facut-o pana acum, iar o eventuala decizie de relocare a Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim "trebuie sa fie in concordanta cu interesele statului roman in relatiile cu toti actorii externi implicati".Reamintim ca presedintele PSD Liviu Dragnea , a anuntat, joi seara, ca Guvernul a a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.Reprezentantii Guvernului au sustinut, vineri, ca memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel in Ierusalim a fost inaintat de MAE la categoria "Documente confidentiale" si isi va pastra caracterul pana la o decizie finala, se arata intr-o comunicare pentru Mediafax."Caracterul documentului este stabilit de catre initiator, potrivit legislatiei si normelor de tehnica legislativa. In cazul la care faceti referire, Ministerul Afacerilor Externe a decis sa inainteze Memorandumul spre dezbatere, in sedinta de Guvern, la categoria "Documente confidentiale". Decizia de clasificare a documentului in aceasta categorie a fost luata din considerente de politica externa si pozitionare a Romaniei, pana la momentul finalizarii procesului de consultare si adoptare a deciziei finale", se arata intr-un raspuns al Guvernului la solicitarea Mediafax de a oferi mai multe informatii despre memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.