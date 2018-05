Avioanele Israelului au lansat rachete in sudul fasiei Gaza

Ziare.

Avioanele au tras mai multe rachete asupra unei tabere de antrenament a aripii armate a Hamas de la vest de Rafah. In zona atacata au intervenit pompieri si echipaje medicale.Ministerul palestinian al Sanatatii a anuntat ca doua persoane au decedat, iar o alta este in stare critica, informeaza site-ul cotidianului Haaretz, citat de Mediafax.A fost atacata si o tinta la vest de Khan Younis.Raidurile israeliene au avut loc dupa ce patru tineri palestinieni au taiat gardul dintre Gaza si Israel, la primele ore ale zilei de sambata, si au atacat un post militar israelian, apoi s-au intors in Gaza, conform relatarilor presei israeliene si palestiniene preluate de DPA.Tot sambata, un zmeu incendiar lansat din Gaza a provocat un incendiu de padure in Israel.La frontiera dintre Gaza si Israel, tensiunea este ridicata de la sfarsitul lui martie, cand palestinienii au inceput protestele cunoscute ca "marele mars al intoarcerii".Armata israeliana a ripostat de mai multe ori cu focuri de arma care au ucis cel putin 116 palestinieni si au ranit peste 13.000, potrivit medicilor.