Basescu, despre mutarea ambasadei la Ierusalim: Dragnea a vrut sa fie in trend american, dar s-a predat degeaba, amaratul

Ziare.

com

"Pozitia noastra in Orientul Apropiat, Orientul Mijlociu, a fost o pozitie de echilibru care a folosit si Israelului si statelor arabe in anumite momente. Suntem singurul stat care are ambasada la Damasc (...) Noi aveam reputatia de broker onest.In momentul de fata am iesit din categoria asta", a spus Basescu.Fostul presedinte nu l-a menajat pe Liviu Dragnea, cel care a anuntat, de altfel, intentia de relocare a reprezentantei diplomatice."Dragnea s-a predat degeaba. A vrut sa fie in trend american fara sa aiba atatea portavioane, amaratul", a declarat fostul presedinte, la TVR 1.Traian Basescu a afirmat ca Federatia Rusa si SUA pot incalca deciziile Consiliului de Securitate atunci cand vor."Nu avem focoase nucleare cate America, nu avem tot atatea portavioane, nu avem... Federatia Rusa si America sunt cele care cand vor incalca deciziille Consiliului de Securitate. Romania insa, prima data cand va fi in indificultate i se va spune: << Ce, te cramponezi de decizii ale Consiliului de Securitate? Ce vorbesti, nu tu le-ai incalcat >> ", a spus Basescu.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, saptamana trecuta, ca guvernul a adoptat un memorandum prin care se decide inceperea procedurilor pentru mutarea efectiva a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.Reprezentantii Guvernului au sustinut, vineri, ca memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel in Ierusalim a fost inaintat de MAE la categoria "Documente confidentiale" si isi va pastra caracterul pana la o decizie finala. Tocmai ministrul de Externe a fost marele absent al sedintei de guvern in care s-a adoptat Memorandumul secret privind o eventuala mutare a ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, despre care sursele politice spun ca nu ar avea semnatura lui Teodor Melescanu.Teodor Melescanu, care nu era in tara nici in ziua in care presedintele Romaniei a raspuns in termeni duri intentiei de relocare a resedintei diplomatice, o va insoti, totusi, pe Viorica Dancila in vizita oficiala pe care aceasta o efectueaza in Israel.