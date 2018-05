Benjamin Netanyahu acuza Iranul ca a incalcat o "linie rosie"

אני חוזר ואומר: מי שיפגע בנו - אנו נפגע בו שבעתיים, ומי שנערך לפגוע בנו - נפעל לפגוע בו קודם לכן. כך עשינו וכך נמשיך לעשות pic.twitter.com/pcTPi7cvXp - Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 10, 2018

"Reactia noastra a fost in consecinta. Tsahal (Armata israeliana) a efectuat un atac de mare anvergura contra unor obiective iraniene in Siria", a declarat Netanyahu intr-o inregistrare video postata pe contul sau de Twitter.El a subliniat ca "niciun" obuz nu a atins Israelul. Fortele iraniene aflate in Siria au lansat, miercuri seara, aproximativ 20 de rachete spre pozitii militare israeliene din zona Platoului Golan, au anuntat autoritatile de la Tel Aviv, precizand ca unele proiectile au fost interceptate de apararea antiaeriana.La randul sau, armata israeliana a atacat, joi dimineata, numeroase obiective militare din Siria, inclusiv sisteme antiaeriene, radare si un depozit de munitie, scrie Times of Israel.Potrivit rebelilor sirieni, atacurile israeliene au vizat si obiective militare asociate cu miscarea islamista libaneza Hezbollah, dar si cateva obiective din regiunea siriana Quneitra, aflata la frontiera cu Israelul.