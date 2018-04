Benjamin Netanyahu sustine ca Iranul dezvolta in secret arme nucleare

Ziare.

Premierul israelian a precizat ca Iranul a "inselat lumea", incalcand acordul nuclear din 2015, informeaza BBC News Online.In cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Ministerul Apararii din Tel Aviv, Netanyahu a prezentat documente despre care afirma ca sunt "copii" ale unor documente secrete obtinute de serviciile de informatii israeliene in Teheran."Aceste documente sunt dovada concreta ca Iranul a mintit cand a spus nu a avut niciodata un program nuclear. Proiectul nuclear iranian are toate cele cinci elemente ale unui program de arme nucleare", a declarat Netanyahu."Liderii iranieni au negat in repetate randuri in privinta dezvoltarii programului nuclear. Astazi va spun un lucru: Iranul a mintit. Dupa semnarea acordului nuclear in 2015, Iranul a si-a intensificat eforturile de a-si ascunde documentele secrete. In 2017, Iranul a mutat documentele privind programul nuclear intr-o locatie secreta din Teheran.In urma cu cateva saptamani, Israelul a obtinut jumatate de tona de documente din aceasta arhiva secreta. Iata ce includ aceste fisiere: documente incriminatoare, diagrame incriminatoare, prezentari incriminatoare, planuri incriminatoare, fotografii incriminatoare si multe altele. Aceste documente sunt dovada concludenta ca Iranul a mintit cand a spus ca nu a avut niciodata un program nuclear", a subliniat prim-ministrul Israelului, adaugand ca Iranul a continuat sa-si dezvolte programul nuclear.In replica, Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, a afirmat ca Netanyahu incearca "sa pacaleasca oamenii".Marile puteri din grupul P5+1 (China, Franta, Rusia, Marea Britanie, Statele Unite plus Germania) au semnat in 2015 un acord cu Iranul prin care Teheranul se angajeaza sa limiteze activitatile atomice in schimbul relaxarii sanctiunilor internationale. Presedintele Donald Trump si Israelul contesta acordul atomic semnat cu Iranul.Trump a amenintat in mai multe randuri ca Statele Unite se vor retrage din Acordul semnat cu Iranul, acuzand Teheranul de continuarea activitatilor nucleare si balistice.Liderul de la Casa Alba a anuntat ca le ofera timp aliatilor europeni ai SUA pana pe data 12 mai pentru ca acestia sa cada de acord asupra inaspririi conditiilor acordului, in caz contrar Washingtonul se va retrage din acord.