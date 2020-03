Benjamin Netanyahu, victorie aproape sigura in alegerile legislative, in ciuda acuzatiilor de coruptie

Neincredere

"Singura solutie logica"

La numararea a 90% din voturi, marti, de catre Comisia Electorala, Partidul Likud (dreapta) al lui Netanyahu a obtinut 29,3% din voturile exprimate, iar Partidul Albastru-Alb (centru) al principalului sau rival, Benny Gantz, a obtinut 26,3%, conform AFP.In sistemul israelian, acest scor inseamna aproximativ 36 de mandate pentru Likud si 32 pentru fostul general Gantz.Impreuna cu aliatii sai din drepta radicala si din partide ultraortodoxe, Likudul ar putea miza, in urma acestui al treilea scrutin legislativ in mai putin de un an, pe un total de 59 de mandate, cu doua mai putine decat majoritatea parlamentara, potrivit acestor calcule."In curand vom gasi in celalalt bloc voturile lipsa", a declarat un purtator de cuvant al Likud, Jonathan Urich, la postul de radio al armatei. "Suntem deja in contact cu un anumit numar de deputati din cealalta tabara", a dat el asigurari.Netanyahu, cel mai longeviv premier din istoria Israelului, aflat de 14 ani de putere, s-a felicitat in noaptea de luni spre marti pentru obtinerea "celei mai importante victorii din viata sa", in fata unei multimi de sustinatori adunati la Tel Aviv, care l-au primit cu urale si strigate de "Bibi, regele Israelului".In cazul in care scorul Likudului ramane la peste 35 de mandate, acesta va fi cel mai bun rezultat al partidului in timpul lui Netanyahu."Aceasta este o victorie impotriva tuturor asteptarilor" si in pofida celor care au preconizat "sfarsitul lui Netanyahu", a adaugat Netanyahu, inculpat de coruptie si al carui proces urmeaza sa inceapa la 17 martie."Inca o data, o majoritate a electoratului si-a exprimat imensa neincredere fata de justitie", a apreciat editorialistul Amnon Lord in ziarul de dreapta Israel Hayom."Netanyahu ar fi plecat de mult timp" daca israelienii acordau importanta capetelor de inculpare impotriva sa, si anume coruptie, deturnare si abuz de incredere, apreciaza Lord.Curtea Suprema israeliana a primit insa, marti, o petitie a "Miscarii pentru un guvern de calitate" impotriva posibilei desemnari de catre presedintele Reuven Rivlin a lui Netanyahu sa formeze un Cabinet."Un inculpat de coruptie, deturnari si abuz de incredere nu-si poate asuma sarcina de a forma un guvern", subliniaza miscarea, adaugand ca "Un om ca el nu poate servi ca model si nu poate fi premier".Dupa alegerile din aprilie si septembrie, Netanyahu a esuat sa formeze un guvern de uniune nationala.Aceasta este totusi "singura solutie logica" in vederea iesirii din impasul in care se afla Israelul de aproape un an, potrivit influentului comentator politic Ben Caspit, un critic al lui Netanyahu.Un guvern de uniune i-ar putea permite lui Netanyahu "sa ramana inca un an la putere si sa negocieze (cu procurorul) dintr-o pozitie confortabila", scrie Caspit in Maariv.Premierul in exercitiu isi sustine nevinovatia si se declara victima unei "vanatori de vrajitoare" a serviciilor Ministerului Public si presei.Sustinatorii lui Benny Gantz spera ca rezultatele oficiale sa micsoreze distanta intre cele doua tabere. "Ne asteptam la alt rezultat", a recunoscut in noaptea de luni spre marti fostul sef de Stat Major al armatei.Partidul sau Albastru-Alb miza pe sustinerea partidelor de stanga, care s-au unit in vederea acestui scrutin, insa primele rezultate sunt dezamagiatoare - 6-7 mandate in total.Liderul stangii Amir Peretz l-a acuzat pe Gantz de faptul ca a purtat o "campanie iresponsabila", care "submineaza" intregul bloc.Benny Gantz si-a inasprit tonul in aceasta campanie fata de "Lista Unita" a partidelor arabe israeliene, potentiali aliati, care au provocat o surpriza in septembrie si s-au clasat pe locul trei si care de aceasta data ar putea obtine 15 mandate - un record.