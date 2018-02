Biserica Sfantului Mormant se redeschide, dupa ce Israelul a renuntat la planul de impozitare

Ziare.

com

Intr-o declaratie a liderilor crestini din Ierusalim se anunta ca biserica va fi redeschisa miercuri dimineata."Biserica Sfantului Mormant va fi redeschisa pentru pelerini maine, la ora 04:00 (02:00 GMT) ", au indicat bisericile crestine, potrivit AFP.Biserica Sfantului Mormant, cel mai sfant loc al crestinatatii si destinatie turistica importanta din Ierusalim, a ramas inchisa si marti, pentru a treia zi consecutiv, in semn de protest impotriva unor masuri fiscale israeliene, informase anterior AFP.Liderii bisericilor ortodoxe greaca, armeana si catolica, biserici care impart administrarea locului sfant, au luat duminica hotararea fara precedent de a inchide portile Bisericii Sfantului Mormant, construita pe locul in care, potrivit traditiei crestine, a fost crucificat si inmormantat Iisus Hristos.De atunci, mii de pelerini si de turisti din lumea intreaga au gasit masivele porti din lemn inchise. Deciziile anterioare de inchidere au fost foarte rare in cursul ultimului sfert de secol si au vizat perioade limitate de timp.Liderii religiosi au denuntat decizia recenta a municipalitatii israeliene din Ierusalim de a le impune plata de impozite pe o parte a bunurilor imobiliare. Impozitele nu vizeaza lacasurile de cult precum cel al Sfantului Mormant, ci proprietatile care genereaza venituri, cum ar fi chiriile, precizeaza municipalitatea.Arieratele se ridica, potrivit primariei, la aproximativ 150 de milioane de euro, suma de bani care nu va mai finanta importante proiecte de binefacere, sustin clericii.Liderii religiosi protesteaza si impotriva unui proiect de lege care ar permite autoritatilor israeliene sa exproprieze terenurile vandute de Biserica ortodoxa unor investitori privati. Initiativa legislativa, care prevede compensatii financiare pentru investitori, doreste sa dea asigurari rezidentilor carora le era teama ca ar putea fi evacuati de investitori pentru variante mai profitabile.Potrivit bisericilor mentionate, aceste dispozitii israeliene ar urmari sa diminueze prezenta crestina la Ierusalim.Biserica Sfantului Mormant este situata in Ierusalimul de Est, partea palestiniana a Ierusalimului anexata de catre Israel. Anexarea este considerata ilegala de catre comunitatea internationala, aminteste AFP.