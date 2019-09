Blocaj in negocierile Netanyahu-Gantz pentru formarea unui guvern de uniune

Ziare.

In viitorul Knesset cu 120 de locuri, Likud va avea 32 de deputati, cu unul mai putin decat partidul centristului Gantz.Jocul aliantelor face insa ca nici Netanyahu, care aduna 55 de sustinatori, si nici Gantz, sprijinit de 54 de deputati, sa nu fie in masura sa formeze un guvern, nedispunand de majoritatea absoluta de 61 de voturi. Formatiunea nationalista laica Israel Beitenou a fostului ministru al apararii Avigdor Lieberman si un mic partid arab cu trei deputati refuza sa sustina vreo tabara, transmite AFP.Presedintele Reuven Rivlin i-a incredintat miercuri premierului in exercitiu mandatul de a incerca formarea unui guvern de uniune in termen de 28 de zile.In caz de esec, Netanyahu va trebui sa predea mandatul, pe care presedintele i l-ar putea incredinta apoi lui Gantz.Duminica, responsabili ai celor doua partide nu au reusit sa se inteleaga asupra unei formule de impartire a puterii intr-un guvern de uniune."Mare deceptie pentru Likud in aceasta dimineata din cauza refuzului persistent al (partidului) Albastru-alb de a accepta (...) un guvern egalitar cu o rotatie intre Netanyahu si Gantz" ca prim-ministri, a indicat Likud intr-un comunicat.Partidul si-a acuzat rivalii ca vor sa "tarasca tara in alegeri" si a dat asigurari ca premierul va face "un ultim efort" pentru a incerca formarea unui guvern de uniune "inainte de a preda mandatul catre presedinte"."Din nefericire, Likud se incapataneaza ca dl Netanyahu sa fie primul care sa conduca guvernul" in caz de impartire a puterii, a transmis partidul Albastru-alb, acuzandu-si la randul sau rivalul ca vrea sa blocheze discutiile si sa provoace noi alegeri.Benjamin Netanyahu va fi audiat incepand de miercuri pentru a raspunde acuzatiilor de "coruptie", "frauda" si "abuz de incredere" in trei dosare, urmand ca procurorul general sa decida daca il va inculpa sau nu.Potrivit comentatorilor, Netanyahu incearca sa ramana in pozitie de forta in timpul acestui proces, de unde insistenta sa de a fi primul care sa conduca guvernul de uniune, si chiar intentia de a provoca noi alegeri, ceea ce i-ar garanta mentinerea la putere pana la un eventual scrutin.