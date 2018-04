Cehia isi va muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim, in trei pasi

Ziare.

Milos Zeman spune ca mutarea va consta in trei pasi: mai intai, se va deschide un Consulat onorific la Ierusalim, luna viitoare. Apoi vor fi relocate alte institutii ale Cehiei. Ultima etapa va fi mutarea ambasadei propriu-zise, dar nu a dat o data fixa, scrie Ynetnews.com Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat speranta ca mutarea ambasadei va fi facuta pana la finalul anului, intr-o scrisoare adresata presedintelui ceh.Vestea vine in contextul in care guvernul Romaniei a adoptat un Memorandum prin care analizeaza oportunitatea relocarii ambasadei la Ierusalim.La mijlocului lunii mai, este asteptata mutarea ambasadei Statelor Unite de la Tel Aviv la Ierusalim, decizia care echivaleaza, diplomatic, cu recunoasterea Ierusalimului drept capitala a statului Israel.In vreme ce presedintele si Guvernul Romaniei au pozitii divergente in privinta relocarii ambasadei in Israel,, un purtator de cuvant al Comisiei Europene a transmis, vineri, un punct de vedere fara echivoc: toate statele membre UE au ambasada in Israel la Tel Aviv."Pozitia Uniunii Europene este bine cunoscuta si clara", spune un purtator de cuvant al Comisiei Europeane, intr-un comunicat remis vineri Ziare.com.Astfel, reprezentantii Comisiei Europene amintesc ca Uniunea Europeana sprijina cu fermitate solutia celor doua state, solutie care ar trebui gasita prin discutii directe intre parti, cu Ierusalimul ca viitoare capitala a ambelor."In conformitate cu rezolutia Consiliului de Securitate al ONU (478), delegatia Uniunii Europene si toate ambasadele statelor membre ale Uniunii Europene se afla in Tel Aviv", se subliniaza in mesaj.Premierul Viorica Dancila a confirmat, vineri la amiaza, ca Guvernul a adoptat un memorandum confidential, cel anuntat joi seara de Liviu Dragnea , privind mutarea ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.Intrebata daca era nevoie de consultarea presedintelui in acest sens, Dancila a sustinut ca acum, dupa adoptare, se vor purta discutii cu toate institutiile, inclusiv cu Klaus Iohannis.