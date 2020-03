Cererea lui Netanyahu de amanare a procesului pentru coruptie a fost respinsa

Ziare.

Primul termen a ramas astfel stabilit pe 17 martie, ziua cand presedintele Israelului trebuie sa desemneze un prim-ministru care sa formeze un nou guvern, scrie AFP.Avocatii premierului in exercitiu au depus luni la o instanta din Ierusalim o cerere de amanare cu 45 de zile a procesului, sustinand ca nu au primit toate probele adunate la dosar in cursul anchetei.Tribunalul a stabilit insa ca nu exista suficiente motive pentru amanare. Decizia precizeaza ca la primul termen se vor citi doar capetele de acuzare, iar in stadiul respectiv nu este necesara o intampinare din partea apararii.Netanyahu a sustinut, dupa alegerile din 2 martie, ca a obtinut 'cea mai mare victorie' din cariera sa, insa nu si-a asigurat majoritatea de 61 de locuri in parlament. Aflat la putere de un deceniu, el este primul sef de guvern israelian inculpat in timpul mandatului; procurorii il acuza de coruptie, fraude si abuz de incredere in trei dosare, in timp ce el sustine ca este nevinovat si victima a unei 'vanatori de vrajitoare'. In prezent, unii deputati din Knesset iau in considerare posibilitatea unui proiect de lege prin care o persoana inculpata sa nu poata forma guvernul.Nici alianta formata de Benny Gantz, principalul rival al lui Netanyahu, nu dispune de majoritate. Impasul politic din Israel continua dupa trei scrutinuri legislative in ultimul an.