Complexul Educational Lauder-Reut canta Hallelujah Israel la cea de a 70-a aniversare a statului Israel

La multi ani, Israel, 70 de ani intr-un centenar romanesc!

Ziare.

com

Cu aceasta ocazie, elevii, parintii si invitatii Lauder-Reut, intre care E. S. Doamna Ambasador Tamar Samash si reprezentantii Ambasadei Statului Israel, s-au alaturat poporului israelian si lumii intregi care au cantat celebra melodie, castigatoare a Eurovision in 1979, avandu-i atunci ca interpreti pe Gali Atari si Milk & Honey.Proiectul a fost initiat din Israel, implicand comunitati locale si din intreaga lume, ca simbol al unitatii, mandriei si dragostei pentru aceasta tara, cu care Romania a avut relatii diplomatice bilaterale neintrerupte, de prietenie si dezvoltare in domenii diverse, pe parcursul existentei sale, de la infiintarea sa in 1948, pana in prezent.Astfel, o natiune intreaga si prietenii sai s-au reunit prin cantecul Hallelujah, din toate colturile mapamondului, la o ora stabilita, dupa ceremonia de aprindere a tortei in cinstea Statului Israel, pentru un moment emotionant si de neuitat.