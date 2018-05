Confruntari sangeroase in ziua inaugurarii ambasadei SUA la Ierusalim: 41 palestinieni au fost ucisi

Ziare.

Israelul inaugureaza, luni, ambasada SUA de la Ierusalim, mii de politisti fiind dislocati in oras, informeaza Haaretz . Ceremonia a inceput la ora 16:00.Palestinienii de pe intreg teritoriul Cisiordaniei si Ierusalimului au fost indemnati sa protesteze in numar cat mai mare fata de aceasta miscare.Astfel, mii de palestinieni s-au strans in apropierea frontierei, cu cateva ore inaintea marelui eveniment, si multi dintre ei au incercat sa se apropie de bariera de securitate pazita de armata israeliana.Armata sustine ca trei militanti au incercat sa puna explozibili la frontiera, fiind ucisi. Ulterior, numarul palestinienilor ucisi a continuat sa creasca de la o ora la alta.Israelienii se asteapta acum la reactii violente din partea palestinienilor. Statele Unite isi inaugureaza, luni, la Ierusalim, ambasada in Israel , ducand la capat promisiunea controversata a presedintelui Donald Trump si riscand totodata sa inflameze furia palestinienilor.Ivanka Trump si Jared Kushner, fiica si ginerele si totodata consilierii presedintelui american, vor lua parte impreuna cu sute de demnitari din cele doua tari la ceremonie.