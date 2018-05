Oficial - Romania va participa la deschiderea Ambasadei SUA la Ierusalim, prin insarcinatul cu afaceri al Ambasadei, Ovidiu Ierulescu UPDATE

UPDATE

Totusi, pe programele oficiale ale demnitarilor romani - presedinte, prim-ministru, ministru de Externe - nu este anuntata aceasta participare, iar Romania nu are, inca, ambasador la Tel Aviv.a cerut informatii si clarificari de la Ministerul de Externe, dar institutia nu a raspuns, pentru a confirma sau infirma informatia si pentru a transmite la ce nivel este aceasta reprezentare.Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe din Israel a confirmat pentruprezenta la inaugurarea ambasadei SUA in Ierusalim a lui Ovidiu Ierulescu, insarcinatul cu afaceri al ambasadei Romaniei in Israel.Astfel, scrie Haaretz , Romania, Austria, Ungaria si Cehia au acceptat invitatia Ministerului israelian de Exterene de a participa la ceremonia de deschidere a Ambasadei SUA din Ierusalim, care va avea loc luni.Initial, Bulgaria a anuntat si ea ca isi va trimite ambasadorul la ceremonie, insa ulterior a oferit un raspuns neclar Ministerului israelian de Externe, scrie Mediafax.In total, 30 de state dintre cele 86 care au misiuni diplomatice in Israel au acceptat invitatia de a participa la inaugurarea Ambasadei SUA din Ierusalim.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la Blaj, ca Guvernul nu s-a consultat cu el cand a actionat pentru blocarea unei declaratii comune a UE prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.Klaus Iohannis a declarat ca decizia luata de coalitia de guvernare e nefondata si nu serveste intereselor europene ale Romaniei.Presedintele Romaniei a precizat ca il va chema pe ministrul de Externe roman, Teodor Melescanu, pentru a explica de ce s-a procedat in acest fel.In ceea ce priveste mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, aceasta nu se poate face fara acord prezidential, a spus Iohannis."In mutarea ambasadei Romaniei, nu s-a facut nicun pas. Nu se poate muta fara acordul meu. Punct", a declarat Iohannis.Un scandal diplomatic a izbucnit sambata dimineata cand presa din Israel a relatat, citand diplomati europeni si israelieni, ca Romania, Ungaria si Cehia au blocat adoptarea unei declaratii comune a UE prin care se condamna mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim.Declaratia comuna ar fi subliniat ca Ierusalim ar trebui sa fie capitala a doua state - Israel si Palestina, statutul orasului ar trebui rezolvat doar in urma negocierilor de pace, iar tarile UE nu isi vor muta ambasadele la Ierusalim.Demersul a fost blocat pentru ca Ungaria, Cehia si Romania au avut obiectii, facand imposibila adoptarea declaratiei comune.In replica, ministrul palestinian al Afacerilor Externe, Riad Malki, a reactionat sambata, avertizand cele trei state ca vor suporta toate consecintele, inclusiv in privinta relatiilor cu lumea araba si islamica.