Cristian Diaconescu: Guvernul Dancila a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului. E foarte grav, cineva sa raspunda cu functia! Interviu

Liviu Dragnea a declarat joi seara ca mutarea ambasadei la Ierusalim are o "valoare simbolica uriasa". Spuneti-ne pe scurt care ar fi semnificatia unei asemenea decizii.

Spuneti-ne care este procedura in cazul mutarii unei ambasade.

Dar sa nu uitam ca presedintele SUA gandeste altfel.

Nu era firesc ca ministrul de Externe sa il consulte inainte de demararea procedurii pe presedintele Iohannis, sa ajunga la un consens in calitatea lor de reprezentanti la varf ai diplomatiei romanesti, astfel incat Romania sa nu fie pusa intr-o postura jenanta pe plan international?

Conform unor surse citate de presa, memorandumul nu ar fi fost semnat de ministrul Melescanu, ci de un secretar de stat din MAE. Daca este adevarat, care e semnificatia?

Credeti ca vizita vicepremierului Ana Birchall in SUA are vreo relevanta pentru faptul ca procedura a fost demarata de urgenta?

Este aceasta o noua decizie care se incadreaza pe linia anti-europeana abordata de PSD, ca si in cazul modificarii Legilor Justitiei, de exemplu? S-a dus partidul lui Liviu Dragnea si in zona politicii externe, tot din interese proprii?

Chestiunea este deosebit de sensibila pe plan international si afecteaza direct statul roman, asa ca Guvernul Dancila era obligat sa se consulte cu partenerii din UE inainte de a lua o asemenea decizie, care are nevoie de "anumiti pasi procedurali si constitutionali", pentru ca sa fie "valabila si legitima", afirmaintr-un scurt interviu acordat, subliniind faptul ca Guvernul PSD-ALDE trebuie sa dea explicatii cu privire la faptul ca a hotarat sa mearga "".Noul scandal a izbucnit odata cu anuntul facut, joi seara, de liderul PSD, Liviu Dragnea (care nu este membru in Executiv), conform caruia decizia privind mutarea ambasadei Romaniei la Ierusalim "", Guvernul aproband deja in acest sens "un memorandum prin care se incepe demararea procedurilor".Declaratiile liderului PSD au starnit stupoare, in primul rand pentru ca mutarea unei misiuni diplomatice intra in competentele constitutionale ale presedintelui, dar si pentru ca in UE opinia generala este contrara acestei decizii.Mari semne de intrebare au ridicat si alte aspecte ale contextului politic intern. Ministrul de Externe,si nu a fost prezent la sedinta de guvern la care s-a adoptat memorandumul, acest lucru facandu-se in secret, departe de ochii presei.In plus, documentul nu este nici la ora actuala public si in ciuda solicitarilor Ziare.com adresate joi Biroului de presa al Guvernului nu poate fi obtinut. Conform unor surse politice, memorandumul a fost adoptat in ultima sedinta de guvern, la care ministrul Teodor Melescanu nu a participat, si, el fiindapropiat lui Liviu Dragnea".Pe de alta parte,pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, s-a aflat miercuri in SUA , unde a discutat, printre altii, si cu consulul general al Israelului la New York. Presedintele SUA, Donald Trump, este primul care a anuntat mutarea ambasadei tarii sale la Ierusalim, fiind urmat la nivel de intentie doar de Guatemala si de alte cateva state.In schimb, din cele 193 de tari care compun Adunarea Generala a ONU, 128 au votat la 21 decembrie o rezolutie ce condamna decizia americana. Romania atunci s-a abtinut.Nu in ultimul rand, Adevarul scrie ca memorandumul a fost prezentat in sedinta de guvern de George Ciamba, in conditiile in care ministrul Melescanu nu ar fi de acord cu decizia, iar, asta dupa ce si l-a luat drept consilier pe Herman Berkovits, medicul personal de origine romana al premierului israelian Benjamin Netanyahu.In timp ce presa israeliana s-a grabit sa salute anuntul facut de Liviu Dragnea, notand ca "Romania sfideaza UE", presedintele Klaus Iohannis a contestat, vineri dimineata, decizia Guvernului Dancila, reamintind ca ea incalca dreptul international si ca decizia finala ii apartine.In acest context, l-am invitat pe, sa ne explice cine mai face la Bucuresti politica externa a Romaniei si daca nu cumva Liviu Dragnea incearca sa ii forteze mana presedintelui Klaus Iohannis in interes propriu, stiut fiind ca liderul PSD isi doreste cu ardoare sa fie bine vazut la Washington.O mica subliniere mai intai: are o, nu e vorba despre simbolistica.Este o decizie politico-diplomatica pe care sper ca a evaluat-o foarte bine Ministerul de Externe in momentul in care a propus-o. MAE ar fi trebuit sa aiba consultari intense cu toti partenerii europeni. In urma acestor consultari, se pare ca a ajuns la concluzia ca trebuie sa mergem pe contrasensul abordarii europene, ca este mai benefic pentru interesul Romaniei sa se singularizeze din acest punct de vedere, astazi, cand vorbim.In al doilea rand, constitutional vorbind, infiintarea, desfiintarea si mutarea unei misiuni diplomatice sunt de competenta presedintelui -Iar in al treilea rand, din punct de vedere al relatiilor diplomatice, mutarea sediului principal al ambasadei intr-un oras presupune cel putin recunoastereaa faptului ca acel oras este capitala statului de resedinta Deci,...Ar fi interesant si unde isi plaseaza viitorul sediu, in Ierusalimul de Est sau in Ierusalimul de Vest? E foarte grav.Ca procedura, lucrurile se deruleaza in felul urmator: MAE face un memorandum care se adreseaza Guvernului, el se avizeaza de Guvern si se aproba de presedintele Romaniei.Dar subliniez inca o data: in primul rand, presedintelui i se prezinta rezultatele consultarilor cu partenerii europeni. Aceste. Daca nu le-a desfasurat, MAE are o responsabilitate. Daca le-a desfasurat, au rezultat niste concluzii, dar trebuie spus ca astazi, cand vorbim, cea mai mare parte a statelor europene (cu 2-3 exceptii, care doar vorbesc tentativ despre idee, dar nu au trecut la fapte!), cea mai mare parte a Europei occidentale respinge ideea.E o chestiune mai complicata. Sunt, care nu coincid decat in foarte mica masura cu interesele si raporturile dintre Romania si Israel. Avem relatii foarte bune, totul este in regula, problema este ca Ierusalimul este un oras complicat din punct de vedere etnic, cultural, religios.Exista pretentii reciproce intre Autoritatea Palestiniana si statul Israel privind desemnarea capitalei in acel loc, exista acest subiect si in discutiile de pace inca in derulare intre parti, la care SUA sunt acceptate ca un intermediar si participant la aceste dezbateri si nu este cazul Romaniei. Diferentele sunt foarte mari.Daca presedintele spune ca nu a fost nici macar consultat, practic i-au incalcat atributiile constitutionale.Decurge din ce am spus anterior. Daca nu au existat consultari cu partenerii, intrucat este o chestiune cat se poate de sensibila, daca decizia a fost luata 'pe picior', fara respectarea obligatiilor constitutionale de informare si asteptare a avizului presedintelui, cineva trebuie sa raspunda cu functia.O astfel de decizie este atat de importanta incat este suverana. Nu se amesteca nimeni! Ah, daca vrei sa tii seama de parerile partenerilor, strategici mai ales, este corect. Dar repet:Pasii sunt obligatorii de urmat, iar daca s-a luat o alta decizie decat partenerii nostri europeni, trebuie sa existe: De ce Romania e pe contrasens fata de ceilalti?Aici e vorba despre o decizie statala, care depaseste cu mult si interese personale, si interese de partid. Sigur,, dar asta e situatia.Da, este exact. Cum spuneam, se merge pe contrasensul european, asa cum s-a intamplat si cu Legile Justitiei. Si ambele sunt teme care se refera la Romania, nu veti mai auzi PSD sau altceva. Veti auzi subiecte si abordari careCa si in situatia Poloniei sau Ungariei, aici nu este vorba despre o problema de suveranitate in joc, este o problema de respectare, pe de o parte, a(formale sau informale, dar cat se poate de clare!), un(sa nu te consulti cu partenerii tai) si in alt treilea rand este o atitudine care va provoca, pentru ca nu este foarte clar ce a generat o astfel de decizie.O spun cu toata taria: decizia nu trebuie respinsa, dar exista anumiti pasi procedurali si constitutionali pentru ca aceasta decizie sa fie valabila si legitima.