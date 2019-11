Criza din Israel nu se mai termina: Nici rivalul lui Netanyahu nu a reusit sa formeze un guvern

Ziare.

Gantz, liderul partidului Albastru si Alb (Kahol Lavan), a fost mandatat acum o luna de presedintele Israelului sa formeze o coalitie guvernamentala , dupa ce Netanyahu nu a reusit sa faca acest lucru , in urma alegerilor din 17 septembrie Termenul acordat lui Gantz in acest scop a expirat la miezul noptii, informeaza AFP, Reuters si dpa.Benny Gantz i-a multumit intr-un comunicat presedintelui si a asigurat ca va continua sa depuna eforturi pentru formarea unui guvern "bun" pentru cetatenii Israelului.Anuntul sau vine dupa ce mai devreme, miercuri, Avigdor Lieberman, considerat "regele jocului" in eforturile de a forma un guvern in Israel - lider al partidului nationalist laic Israel Beiteinou, cu opt deputati in noul Parlament - a refuzat sa-si acorde sprijinul vreunuia dintre principalele partide, facand tot mai probabila organizarea de noi alegeri, pentru a treia oara intr-un an.