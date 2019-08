Cum si-au atacat israelienii singuri un avion cu pasageri: L-au si nimerit!

Ziare.

Considerand ca avionul respectiv reprezenta o amenintare iminenta, fortele israeliene de la sol au lansat proiectile catre acesta, pana si-au dat seama ca este vorba despre un avion israelian, a explicat o purtatoare de cuvant a armatei Israelului.Nu au fost raportate persoane ranite in urma acestui incident, transmite dpa.Pilotul implicat in incident a declarat pentru site-ul de stiri Ynet ca s-a aflat "la un metru si jumatate de dezastru". El a simtit o izbitura in una dintre aripile avionului si ca initial a crezut ca aeronava a fost lovita de o pasare, dupa care a observat ca avionul pierdea combustibil."Acesta este un incident grav care este analizat", a adaugat purtatoarea de cuvant a armatei israeliene.Inaltimile Golan - zona bogata in resurse de apa - au fost cucerite de statul evreu de la Siria in 1967. Israelul a anexat teritoriul in 1981, desi suveranitatea statului evreu asupra Inaltimilor Golan nu a fost recunoscuta international.In martie acest an, presedintele american Donald Trump a semnat la Casa Alba, in prezenta premierului israelian Benjamin Netanyahu, decretul prin care recunoaste oficial suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan.